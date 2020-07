Covid-19: Surto em boate de Praga atinge quase 100 pessoas

Um surto de Covid-19 em uma boate em Praga, na República Tcheca, já se espalhou entre pelo menos 98 pessoas, disseram as autoridades de saúde pública tchecas nesta quinta-feira, 23. O governo, que havia recentemente liberado a população do uso da máscara em ambientes fechados, afirmou que pode reimpor a obrigatoriedade do equipamento de proteção.

Dentre os que testaram positivo para a Covid-19, estão 68 clientes da boate Techech Mechtle, no centro da capital, e sete funcionários. Estas 75 pessoas, por sua vez, contaminaram outras 23 que não haviam passado pela boate.

Além dos 98 contaminados, mais de 270 pessoas foram colocadas em quarentena.

A imprensa tcheca reportou que alguns dos clientes que testaram positivo se contaminaram ao compartilhar bebidas uns com os outros.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Pública de Praga recomendou “enfaticamente que todos consumam sua bebida apenas com seu próprio copo e evite o consumo em um recipiente comum”.

As autoridades suspeitam que uma mulher assintomática tenha sido o paciente 0 do surto, que eclodiu em uma festa de aniversário em 11 de julho, cerca de uma semana após o governo da República Tcheca anunciar uma séria de medidas de reabertura pós-pandemia, que foram celebradas com um jantar coletivo de 2.000 convidados.

Em 30 de junho, as autoridades tchecas permitiram que pubs e restaurantes voltassem a receber clientes em período integral. Até então, esses estabelecimentos estavam proibidos de operar entre as 23h e as 6h.

Além disso, no mesmo dia, os cidadãos de Praga e da maior parte do território tcheco deixaram de ser obrigados a usar máscaras em praticamente todos os ambientes fechados, com exceção do metrô e de estabelecimentos médicos.

O primeiro-ministro, Andrej Babis, disse que a máscara pode voltar a ser obrigatória em mais espaços fechados após o país registrar 247 novos casos da Covid-19 na quarta-feira 22, recorde de contaminações em um mesmo dia no país em julho.

Segundo o jornal The New York Times, o número de novos casos diários por 100.000 habitantes subiu na República Tcheca de 1 para 1,5 nas últimas duas semanas, o que configura o país ainda em uma situação estável.

Como consta no relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) desta quinta-feira, as contaminações por Covid-19 no país são fruto de “surtos isolados”, que são mais controláveis do que um cenário de transmissão ampla, como é o caso do Brasil ou dos Estados Unidos.

Desde o início da pandemia, as autoridades tchecas relataram apenas 139 contaminações por 100.000 habitantes, índice semelhante ao da Finlândia. Em taxa de letalidade, a República Tcheca contabilizou três mortes por 100.000 habitantes, metade do que registrou a Argentina.

(Com Reuters)