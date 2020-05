Covid-19: Moscou lança campanha de testes de anticorpos gratuitos

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, anunciou nesta quinta-feira, 14, que a capital russa iniciará uma campanha massiva de testes de anticorpos gratuitos para monitorar os casos da Covid-19. A cidade, que realiza cerca de 40.000 testes por dia, prevê alavancar a média diária para 200.000 testes até o final de maio.

A prefeitura de Moscou prorrogou em 7 de maio as medidas de isolamento social na cidade para até 31 de maio. Como Sobianin planejava, porém, o governo municipal começou a flexibilizar as regras de isolamento social na terça-feira, quando foram retomadas as atividades parcialmente nos setores industrial e da construção civil, que empregam cerca de 500.000 trabalhadores.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apoiou na quarta-feira 6 o plano de Sobianin e orientou os governos regionais a desenvolverem projetos para a retomada das atividades não essenciais.

Em meio à reabertura parcial dos setores da indústria e da construção civil, tornou-se obrigatório também desde terça-feira o uso de máscaras e luvas no transporte público na capital russa.

“A remoção prematura de restrições acarreta em um risco real de uma segunda pandemia. Atrasos injustificados também atingirão as pessoas da maneira mais forte”, reforçou Sobianin nesta quinta-feira.