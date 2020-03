Covid-19: Letalidade aumenta ‘abruptamente’ a partir dos 50 anos

Com base em mais de 44.000 exames positivos para o novo coronavírus (SARS-CoV-2) feitos por laboratório na China e outros em 2.000 casos em mais 37 países, a universidade britânica Imperial College London publicou na segunda-feira 30 um estudo em que aponta um “crescimento abrupto” na taxa de letalidade da Covid-19 em pacientes a partir dos 50 anos de idade.

Até a publicação do estudo, havia consenso geral de que a mortalidade era mais elevada entre pessoas com mais de 60 anos. “O índice de letalidade é fortemente dependente da idade, com estimativas subindo abrutamente a partir dos 50 anos”, afirmam os pesquisadores no estudo.

Até os 49 anos de idade, considerando apenas os dados da China, a taxa de letalidade não supera 0,3% dos casos. O índice salta quatro vezes, para 1,25%, para aqueles que estão na faixa entre 50 e 59 anos. Depois, para 4% em pessoas entre 60 e 69 anos. Dentre os pacientes chineses acima de 80 anos estudados, a letalidade chegou a quase 8%.

Em relação aos enfermos fora da China, com uma amostra 22 vezes menor, o estudo separa os grupos de idade apenas em “menos de 60 anos” e “mais de 60 anos”. Dentre os pacientes mais jovens, a taxa de letalidade não chega a 2%. Os mais velhos, entretanto, enfrentam até quase 13% de chances de morrer.

Os índices de internações calculados pelo estudo são semelhantes aos de morte. Envolvendo apenas os casos reportados na China, menos de 4,5% das pessoas de até 49 anos contaminadas com a Covid-19 precisaram de internação hospitalar. A taxa de internações sobe para 8% na faixa dos 50 aos 59 anos.

“Nossa estimativa da proporção de indivíduos infectados que necessitam de hospitalização mostra que mesmo os sistemas de saúde mais avançados provavelmente serão sobrecarregados”, alertam os pesquisadores.

Mais de 815.000 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 em mais de 171 países e territórios em todo o mundo, segundo estimativa do jornal americano The New York Times. Ao menos 40.237 enfermos morreram.