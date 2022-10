Costa dos EUA se tornou terreno fértil para furacões violentos, diz estudo

Atualizado em 17 out 2022, 14h21 - Publicado em 17 out 2022, 14h19

Por Matheus Deccache Atualizado em 17 out 2022, 14h21 - Publicado em 17 out 2022, 14h19

A costa atlântica dos Estados Unidos se tornou um terreno fértil para furacões intensos, aponta novo estudo divulgado nesta segunda-feira, 17, e a tendência é que esses fenômenos se intensifiquem cada vez com o uso contínuo de combustíveis fósseis.

De acordo com a publicação na revista científica Geophysical Research Cartas, o aquecimento global, causado pelas emissões de gases de efeito estufa da queima de petróleo, gás e carvão, é o principal fator para a formação de tempestades e inundações cada vez mais severas da costa leste americana nos últimos 40 anos.

+ Furacão Ian encerra debate sobre mudança climática, diz Biden

O artigo afirma que a rápida intensificação desses fenômenos fez com que ficasse mais difícil prevê-los, de modo que os serviços meteorológicos não conseguem emitir alertas à população a tempo.

Ao analisar a atividade das tempestades e as condições que as moldaram, os pesquisadores descobriram que as taxas com que os furacões ganham velocidade perto da costa atlântica dos Estados Unidos aumentaram significativamente entre 1979 e 2018.

Segundo o Departamento de Energia do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico, a região tem uma combinação única de condições ambientais que não são encontradas em outros lugares do mundo que favorece a rápida formação de tempestades úmidas.

Continua após a publicidade

Em setembro, o furacão Ian matou pelo menos 126 pessoas e causou destruição na Flórida depois de atingir a categoria 4 em menos de 24 horas. Tempestades que se intensificam perto da costa são mais mortais e destrutivas, pois o aumento do nível do mar leva a maré para mais longe no interior.

+ Furacão Ian deixa rastro de destruição na Flórida e vai à Carolina do Sul

Para que um fenômeno como esse evolua rapidamente é necessária uma série de condições, que começaram a acontecer com mais frequência nos últimos anos devido ao aquecimento global, apontam os pesquisadores. Um desses fatores é a diferença de temperatura entre a água e a terra, que aumentou à medida que o planeta aqueceu.

Outro exemplo de rápida intensificação foi o furacão Maria, em 2017, que evoluiu da categoria 1 para a 5 em apenas 15 horas. Na época, ele causou a morte de mais de 3 mil pessoas e foi responsável pelo maior apagão da história dos Estados Unidos.

Além da costa leste americana, a mesma mistura de condições pode se formar em muitas outras regiões, incluindo aquelas próximas à costa leste da Ásia e no noroeste do Mar Arábico, de acordo com o estudo.

+ ‘Este pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida’, diz Biden

Por fim, o artigo realizou projeções de vários modelos climáticos que sugerem que a tendência destrutiva irá continuar, a menos que os combustíveis fósseis sejam eliminados o mais rápido possível.