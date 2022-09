‘Este pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 29, que o furacão Ian pode ser o mais mortal da história da Flórida. Em fala da sede da Agência Federal de Gestão de Emergência do país, em Washington, ele disse ainda que pretende visitar o estado “assim que as condições permitirem”.

“Este pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida. Os números ainda não estão claros, mas estamos ouvindo relatos do que pode ser uma perda substancial de vidas”, disse.

Foram registradas seis mortes até o momento, mas espera-se que esse número aumente à medida que as equipes de resgate comecem a agir nas áreas afetadas. Bombeiros utilizaram helicópteros e barcos para resgatar moradores da região do Golfo da Flórida que ficaram presos nas enchentes.

Até o momento, mais de 2,5 milhões de pessoas seguem sem energia no estado após ventos de mais de 240 km/h e áreas residenciais em Fort Myers Beach e várias outras cidades costeiras ficaram quase completamente submersas, edifícios foram danificados e árvores e linhas de energia foram derrubadas.

Na costa, explodiram nas redes sociais relatos de moradores pedindo ajuda para serem retirados do local e, de acordo com um escritório da polícia local, há inúmeros casos de pessoas presas em suas casas devido a alagamentos.

“Há algumas tempestades que realmente deixam um impacto indelével e esta será uma daquelas históricas que moldará as comunidades no sudoeste da Flórida e terá um impacto profundo em nosso estado. Esse vai ser um trecho difícil. Então, nós apenas pedimos às pessoas seus pensamentos e suas orações. Esta é uma grande, grande tempestade”, disse o governador do estado, Ron DeSantis, a repórteres.

O furacão Ian, que chegou à Flórida com classificação na categoria 4, transformou a paisagem da costa sudoeste do estado ao atingir o solo na quarta-feira 28. Em Punta Gorda, uma cidade diretamente no caminho do furacão, árvores, detritos e linhas de energia cobriram as estradas em um cenário de destruição.

Antes disso, ele já havia causado destruição no oeste de Cuba com ventos que superaram os 250 km/h, causando inundações que afetaram a infraestrutura do país e devastaram algumas de suas fazendas de tabaco mais importantes.

De acordo com a mídia estatal cubana, o desastre deixou pelo menos dois mortos e 50.000 pessoas foram retiradas da província de Pinar del Río. Autoridades de Havana montaram 55 abrigos e tomaram medidas para proteger as plantações de tabaco.

Timelapse de uma webcam feito por Brennan Prill, capturando a chegada do #Ian em Fort Myers, Fl. #IanHurricane #HurricaneIan pic.twitter.com/88pxooRe4l — Me (@Winner96455) September 29, 2022

Ian é o primeiro grande furacão a atingir os Estados Unidos neste ano e o primeiro a atingir a Flórida desde que a tempestade Michael devastou o estado em outubro de 2018. Ele é equivalente ao quinto maior furacão registrado no país, na escala que mede a velocidade dos ventos quando a tempestade atinge o solo.