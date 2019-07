Corpo encontrado em jardim no sul de Londres caiu de avião

O corpo de um homem que viajava clandestinamente caiu de um avião em um jardim no bairro de Clapham, no sul de Londres. Ele viajava clandestinamente escondido no trem de pouso de uma aeronave da companhia queniana Kenya Airways. As informações são do site Daily Mirror.

O voo em questão estava próximo de aterrissar no aeroporto de Hearthrow após cerca de nove horas de viagem desde Nairóbi, capital do Quênia. O incidente ocorreu na madrugada do domingo 30, no horário britânico.

Autoridades informaram que objetos pessoais do homem foram encontrados no compartimento do trem de pouso da aeronave, como uma mochila, água e comida.

Casos semelhantes já foram registrados no passado na capital inglesa. Em 2012, um homem escondido caiu de um avião que fazia trajeto entre Moçambique e o Reino Unido, tendo seu corpo encontrado em uma rua no bairro de Mortlake.