Coronavírus: Morte em Burkina Faso é a primeira na África Subsaariana

Burkina Faso registrou nesta quarta-feira, 18, a primeira morte por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A morte é a primeira na África Subsaariana e a quinta em todo o continente africano.

Ao todo, são 27 casos confirmados e 200 pessoas com quadros de saúde suspeitos em Burkina Faso. As demais mortes registradas na África ocorreram na Argélia, que possui 60 pacientes infectados.

Os números em Burkina Faso representam mais que 10% de todos os casos no continente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 228 infectados na África. O maior número de casos na região se concentra na África do Sul, com 62 pacientes.

O governo de Burkina Faso, em resposta à pandemia, optou por fechar escolas e universidades e proibir aglomerações de pessoas. As medidas são implementadas de forma fragmentada.

Continua após a publicidade

Classificada como pandemia pela OMS, o novo coronavírus já atingiu 150 países infectando mais de 200.000 pessoas e matando 7.426. Segundo o boletim diário da OMS, somente na terça-feira 17 foram identificados, fora da China, novos 11.486 infectados.