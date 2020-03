Casos de coronavírus em todo o mundo ultrapassam 200.000

O número de casos de infecções pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 200.000 nesta quarta-feira, 18, segundo a Universidade Johns Hopkins, que mantém uma contagem em tempo real dos novos pacientes. Ao todo, 8.007 pessoas morreram após contrair a Covid-19.

O país com o maior número de pacientes segue sendo a China, com 81.102 casos e 3.122 mortes. Em seguida estão a Itália, com 31.506 casos e 2.503 mortes, e o Irã, com 16.169 infectados e 988 óbitos.

O número de pessoas infectadas cem todo o mundo ultrapassou os casos registrados de Covid-19 na China na segunda-feira 16. Acredita-se que a origem do novo coronavírus seja um mercado na cidade de Wuhan, considerada epicentro da pandemia. Pequim apontou no início do ano que o vírus fora transmitido de uma espécie animal para outra antes de contaminar os seres humanos.

Os números divulgados pela Universidade Johns Hopkins são atualizados mais rapidamente do que os dados oficiais divulgados diariamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o último relatório publicado pelo órgão nesta terça-feira 17, foram registrados 179.111 casos em todo mundo, além de 7.426 mortes.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 291 casos confirmados do novo coronavírus. O Governo do Estado de São Paulo comunicou nesta terça a primeira morte em decorrência da Covid-19. Trata-se de um homem de 62 anos, diabético e com quadro de hipertensão. Outras quatro mortes estão sendo investigadas para confirmar ou não se a causa é a mesma.

No Rio de Janeiro, duas mortes são investigadas com suspeita de coronavírus. As vítimas são um homem de 69 em Niterói e uma mulher de 63 anos em Miguel Pereira.