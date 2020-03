Coronavírus: EUA chegam a acordo por pacote de 2 trilhões de dólares

Nos Estados Unidos, congressistas republicanos e democratas anunciaram nesta quarta-feira, 25, um acordo preliminar para um pacote de estímulos econômicos que deve injetar 2 trilhões de dólares na economia na tentativa de diminuir as consequências do coronavírus.

“O Senado alcançou um acordo bipartidário sobre um pacote de ajuda histórico de 2 trilhões de dólares para enfrentar esta pandemia”, afirmou o senador republicano Mitch McConnell, sobre o conjunto de medidas que deverá entrar em vigor nos próximos dias.

Para ir para a sanção do presidente Donald Trump, o pacote precisa antes ter a aprovação da Câmara dos Representantes. Trump já sinalizou que irá promulgar as medidas. “Quanto mais tempo demorar, mais difícil será para a economia”, publicou no Twitter.

O anúncio deve ter um efeito imediato nos mercados. A Bolsa de Tóquio fechou em alta expressiva de 8% e as praças europeias também operavam em alta.

Desde o primeiro caso nos Estados Unidos em janeiro, a Covid-19 matou 796 pessoas e infectou mais de 55.000 no país, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Quase 40% da população americana está confinada em casa ou prestes a entrar em isolamento, com restrições que variam de um estado para outro.

Trump não concorda, no entanto, com um confinamento prolongado. “Temos que voltar ao trabalho muito antes do que as pessoas pensam”, declarou ao canal Fox News.

(com AFP)