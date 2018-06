Coreias realizam primeiro diálogo militar de alto nível desde 2007

Militares da Coreia do Sul e da Coreia do Norte iniciaram nesta quinta-feira (14) conversas sobre o alívio das tensões entre os dois países. O encontro ocorre em pleno degelo das relações entre Seul e Pyongyang e é o primeiro do tipo em mais de dez anos.

A reunião começou por volta das 10h locais (22h de quarta-feira, no horário de Brasília) na faixa norte da Área de Segurança Conjunta (JSA, na sigla em inglês), o único ponto da Zona Desmilitarizada entre os países em que os soldados ficam frente a frente.

A delegação sul-coreana está liderada pelo general Kim Do-gyun, enquanto a representação norte-coreana tem à frente o general An Ik-san.

“Queremos abordar questões como a necessidade de diminuir as tensões militares entre as duas Coreias ou convocar uma reunião de Defesa em nível ministerial para implementar o acordo estipulado na parcela militar da declaração de Panmunjom”, disse o general sul-coreano antes da reunião, em declarações divulgadas pela agência de notícias Yonhap.

Suas palavras se referem à declaração assinada em 27 de abril pelos líderes das duas Coreias, tecnicamente ainda em guerra, na qual seus líderes se comprometeram a melhorar os laços e a trabalhar para estabelecer a paz e a “desnuclearização total” da península coreana.

Espera-se também que eles tenham discutido o estabelecimento de uma linha de comunicação direta entre as duas forças armadas, além de abordar o possível cancelamento dos exercícios militares anuais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, anunciado de surpresa pelo presidente americano, Donald Trump, após sua histórica reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Singapura.

