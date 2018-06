51% dos americanos aprovam modo como Trump lidou com a Coreia do Norte

Pouco mais de metade dos americanos aprovaram o modo como o presidente Donald Trump lidou com a Coreia do Norte. Mas apenas um quarto acredita que o encontro do presidente dos Estados Unidos com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, levará à desnuclearização da Península Coreana, segundo pesquisa de opinião Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta-feira.

Em uma declaração conjunta divulgada na terça-feira (12), o líder norte-coreano se comprometeu a tomar medidas em direção à completa desnuclearização, e Trump prometeu garantir a segurança do antigo inimigo dos EUA.

Quarenta por cento dos entrevistados disseram que não acreditam que os países cumprirão as promessas. Outros 26% disseram acreditar que os Estados Unidos e a Coreia do Norte cumprirão suas promessas, enquanto 34% disseram não saber se eles cumprirão ou não.

Dentre os entrevistados, 39% acreditam que a reunião de cúpula de Singapura diminui a ameaça de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Mas 37% não acreditam que tenha havido qualquer mudança.

Trump avaliou a reunião com Kim como um sucesso que removeu a ameaça nuclear da Coreia do Norte. A reunião aparentemente amigável ocorreu em forte contraste à retórica belicosa e aos insultos trocados no fim do ano passado, quando Pyongyang realizou seus maiores testes nucleares e de mísseis.

Trump recebeu uma taxa de aprovação de 51% pelo modo como lidou com a Coreia do Norte e também liderou a lista de líderes que deve receber mais crédito pelo encontro histórico e pelas promessas conjuntas. A pesquisa mostra que 40% dizem que o presidente americano deva levar o maior crédito, seguido pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in, com 11%. Kim ficou em terceiro, com apenas 7%.

A pesquisa de opinião da Reuters/Ipsos foi realizada online, em inglês, entre os dias 12 e 13 de junho nos Estados Unidos. Reuniu respostas de mais de 1.000 adultos, incluindo mais de 400 democratas e 400 republicanos.

A sondagem tem um intervalo de credibilidade – uma medida da precisão da pesquisa – de 4 pontos percentuais para a amostra completa e de 6 pontos percentuais para os democratas e republicanos, o que significa que os resultados podem variar em qualquer direção por esse montante.