Coreia do Sul retira 40 mil de evento de escoteiros por chegada de tufão

Todos os cerca de 40 mil participantes do Jamboree Mundial Escoteiro deste ano na Coreia do Sul vão ser retirados do acampamento antes da data prevista para o término, 12 de agosto. A decisão foi tomada devido a um tufão que deve atingir a península coreana nos próximos dias.

A Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM) disse ter recebido a confirmação do governo sul-coreano de que, devido ao impacto esperado do tufão Khanun, uma partida antecipada foi planejada para todos os participantes do evento global da juventude em Buan, no sudoeste do país. Os escoteiros vão deixar o acampamento sequencialmente, a partir das 10h de terça-feira, transportados em mais de mil ônibus. A polícia e os serviços de resgate vão ajudar no processo de saída.

“Apelamos urgentemente ao governo para agilizar o plano de partida e fornecer todos os recursos e apoio necessários aos participantes durante a estadia e até o retorno aos seus países de origem”, disse o comunicado da WOSM.

+ Por ‘provocação’ de Kim, Coreia do Sul faz treino nacional de defesa civil

O vice-ministro de gerenciamento de desastres e segurança, Kim Sung-ho, disse que o governo também planeja fornecer “acomodações confortáveis e seguras” para os escoteiros. Ele assegurou que seriam garantidas instalações educacionais administrativas e privadas centralizadas tanto quanto possível na área metropolitana de Seul, que não foi diretamente afetada pelo tufão.

“O governo estará totalmente preparado para que os programas de hospedagem e jamboree dos participantes continuem pelas quatro noites e cinco dias restantes”, disse Kim.

Governos locais e cidades em todo o país, incluindo Incheon, província de North Gyeongsang e Gyeongju, têm convocado reuniões de emergência para apoiar os jovens escoteiros com programas de acomodação e experiência. O evento, que atraiu 43 mil escoteiros de 158 países, foi atormentado por problemas desde que começou na última terça-feira, 1.

Continua após a publicidade

+ Movimento contra consumo de carne de cachorro cresce na Coreia do Sul

Uma onda de calor fez com que centenas de participantes tivessem que ser tratados por doenças relacionadas. Além disso, também foram registrados relatos de falta de saneamento, condições de alagamento causadas por fortes chuvas, assim como comida podre e enxames de mosquitos e moscas.

Devido aos problemas, nesta segunda-feira, 7, Matt Hyde, chefe-executivo dos Escoteiros do Reino Unido, disse à BBC que o saneamento precário e os serviços médicos insuficientes levaram o contingente de 4.500 membros do Reino Unido a ser removido do acampamento. Segundo ele, a realocação custou 1 milhão de libras (R$ 6,2 milhões) e vai impactar as atividades da organização por cerca de cinco anos.

“Nos sentimos decepcionados com os organizadores porque levantamos repetidamente algumas dessas preocupações antes de irmos e durante, e nos prometeram que as coisas seriam implementadas e não foram”, disse Hyde. “Se você pode imaginar [banheiros] que estão sendo usados por milhares e milhares de pessoas que não estão sendo limpos com a regularidade que você esperaria, você pode imaginar o tipo de coisas que as pessoas estavam vendo.”

+ Tufão deixa ao menos 20 mortos na região de Pequim

Austrália e Estados Unidos também estava retirando seus escoteiros e voluntários devido à previsão de tufão. Singapura anunciou que seu contingente escolheu acomodação alternativa, mas disse que ainda está participando do jamboree.

O chefe do partido do Poder Popular da Coreia do Sul, Kim Gi-hyeon, também pediu desculpas publicamente, reconhecendo que o evento não foi tranquilo e propondo uma investigação para saber se o dinheiro dos contribuintes foi bem gasto nos preparativos para o jamboree.

Continua após a publicidade

Siga