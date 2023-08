Por ‘provocação’ de Kim, Coreia do Sul faz treino nacional de defesa civil

A Coreia do Sul anunciou nesta sexta-feira, 4, que realizará seu primeiro exercício nacional de defesa civil em seis anos, em resposta ao aumento das tensões com a Coreia do Norte. No final deste mês, a maioria dos 51 milhões de habitantes do país serão obrigados a praticar a fuga para abrigos ou espaços subterrâneos seguros durante o treino de 20 minutos.

Quando o exercício começar, às 14h na quarta-feira, 23 de agosto, muitos motoristas serão obrigados a parar no acostamento das estradas para participar, enquanto as saídas para as estações de metrô serão fechadas com os passageiros dentro, informou o Ministério do Interior sul-coreano em comunicado.

“Esperamos fortalecer a capacidade de resposta da nação por meio de um exercício prático que reflita os aspectos das provocações da Coreia do Norte”, disse o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duck-soo, em um comunicado à imprensa nesta semana.

Segundo autoridades, a prática de 20 minutos faz parte de um exercício maior para testar a resposta do governo sul-coreano a inimigos potenciais, incluindo “ameaças avançadas de mísseis nucleares, ataques cibernéticos, drones terroristas, etc.”

O primeiro-ministro também pediu aos sul-coreanos que levem os exercícios a sério, algo que nem sempre foi o caso. Muitos sul-coreanos se resignaram com o fato de que grande parte da população teria apenas alguns minutos para responder a qualquer ataque norte-coreano. A capital Seul, por exemplo, fica a menos de 50 km da zona desmilitarizada que separa o Sul do Norte.

Instruções do Ministério do Interior detalharam que 17 mil abrigos serão abertos em todo o país, que podem ser localizados por aplicativos. A pasta disse que hospitais, companhias aéreas, ferrovias, metrôs e tráfego marítimo comercial não seriam afetados pelo exercício de emergência.

Os sul-coreanos há muito se acostumaram a períodos de relações turbulentas com a Coreia do Norte, mas o nível atual de tensões é especialmente alto. Pyongyang lançou no mês passado um míssil balístico intercontinental com seu maior tempo de voo de todos os tempos, o mais recente avanço em um programa de mísseis que vem sendo testado em um ritmo vigoroso nos últimos dois anos sob o comando do líder Kim Jong-un.