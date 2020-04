Coreia do Sul não registra nenhum caso de contágio local por coronavírus

A Coreia do Sul não registrou nesta quinta-feira, 30, nenhum contágio local por coronavírus, pela primeira vez desde o início das infecções no país, há mais de dois meses. “Pela primeira vez em 72 dias temos zero casos locais”, celebrou o presidente Moon Jae-in em uma mensagem no Facebook.

O país registrou uma morte, o que eleva o número total de vítimas fatais a 247. A Coreia do Sul registra 10.765 casos da Covid-19 desde 18 de fevereiro.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O país organizou eleições legislativas em meados de abril em plena pandemia, seguindo ao pé da letra as regras de distanciamento social. O partido do presidente conquistou a maioria parlamentar.

Moon comemorou porque nenhum cidadão foi infectado ao comparecer às urnas. “Isto mostra a força da Coreia do Sul e de seus habitantes”, afirmou.

Continua após a publicidade

O país era no fim de fevereiro o segundo maior foco de contaminação no mundo, depois da China, mas conseguiu inverter a tendência com testes em massa e regras rígidas de distanciamento social.

Na semana passada, as autoridades locais demonstraram preocupação com a possibilidade de uma segunda contaminação e seus efeitos. Segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC), contudo, pacientes que tiveram um segundo diagnóstico positivo de Covid-19 depois de se recuperarem parecem não transmitir a doença.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Mais de 180 casos com segundo teste positivo após um negativo já foram relatados no país, mas não se conhece nenhum caso em que os “reincidentes” tenham infectado outras pessoas. Casos semelhantes foram reportados na China, no Japão e da Itália nas últimas semanas. Em todos eles, os pacientes permaneceram assintomáticos ou apresentaram problemas menos graves.

(Com AFP)