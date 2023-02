Coreia do Norte lança dois mísseis depois de exercícios dos EUA na região

Dois mísseis balísticos de curto alcance foram lançados pela Coreia do Norte no mar a leste do país nesta segunda-feira, 20, como uma represália aos exercícios militares anuais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. No último sábado, 17, o país já havia feito lançamentos e alertado que mais testes seriam feitos.

No domingo, 19, os EUA sobrevoaram a península coreana com um voo de bombardeio em respostas aos testes de Kim Jong Un, líder norte-coreano. Pyongyang aumentou recentemente as ameaças nucleares e alertou para uma resposta forte “sem precedentes” à presença americana na Coreia do Sul. Em 2022, a Coreia do Norte lançou mais de 70 mísseis, o maior número de todos os tempos.

Os lançamentos foram detectados por militares da Coreia do Sul e posteriormente confirmados pela Coreia do Norte. O Japão afirmou que os mísseis caíram em águas fora da zona econômica exclusiva do Japão e nenhum equipamento militar japonês foi danificado pela ação, mas que, pela distância que eles voaram, grande parte da Coreia do Sul estaria ao alcance.

Os lançamentos foram amplamente condenados por autoridades de Seul e de Tóquio. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, chegou a afirmar que estava solicitando uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Khaled Khiari, secretário-geral adjunto para assuntos políticos do Conselho de Segurança, informou que um briefing inicial vai ser realizado nesta segunda-feira, 20. Porém, ações do conselho contra a Coreia do Norte são improváveis, visto que Rússia e China, que têm poder de veto, já se opuseram às tentativas americanas de impor sanções ao país.

“A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende do caráter de ação das forças dos EUA”, disse Kim Yo Jong, a irmã do líder Kim Jong Un, em um comunicado divulgado pela mídia estatal. “Estamos bem cientes do movimento dos meios de ataque estratégico das forças dos EUA, (que estão) recentemente ficando ativos na Península Coreana”, acrescentou, em referência às aeronaves americanas usadas em treinamentos.

De acordo com avaliações de militares japoneses e sul-coreanos, os mísseis norte-coreanos voaram a uma altitude máxima de 50-100 quilômetros e uma distância de 340-400 quilômetros. A Coreia do Norte disse que os testes envolveram o novo sistema lançador de foguetes múltiplos de 600 milímetros e, segundo o país, tem armamento necessário para atingir tanto a Coréia do Sul como os EUA.

Após os lançamentos desta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que o país impôs sanções unilaterais contra quatro pessoas e cinco instituições suspeitas de apoiar o desenvolvimento de armas nucleares na vizinha do norte. Ao todo, o governo do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol já impôs sanções a 31 indivíduos e 35 organizações, a maioria da Coreia do Norte, porém essas medidas tem caráter simbólico, já que os países não mantém relações comerciais.