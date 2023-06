Coreia do Norte admite ‘fracasso grave’ em lançamento de satélite

A Coreia do Norte disse que um malsucedido lançamento de satélite militar no mês passado foi um “fracasso grave”, segundo divulgado pela agência de notícias estatal KCNA nesta segunda-feira, 19. O partido governista garantiu, contudo, que logo vai ter sucesso em sua missão, durante a reunião que avaliou o teste do equipamento.

O lançamento do satélite espião, em 31 de maio, terminou com o foguete que o transportava no fundo do mar. O partido governista da Coreia do Norte ordenou que funcionários e pesquisadores ligados à missão analisem os erros cometidos e se preparem para outro lançamento em breve.

Funcionários que conduziram “de forma irresponsável” os preparativos para o lançamento fracassado foram “duramente criticados” na reunião, informou a KCNA.

A agência estatal disse que o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores também discutiu o reforço das capacidades nucleares e a intensificação da produção de armas nucleares. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, participou da reunião, mas não está claro como ele participou – geralmente, costuma fazer um discurso ou apresentar um relatório.

Um porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, focado nas relações com a vizinha do Norte, disse que é “extremamente rar” que Kim não tenha feito um discurso. De acordo com o órgão, isso, combinado com a responsabilização de funcionários de baixo escalão pelo fracasso do lançamento, pode indicar uma perda de confiança no governo.

Na época da falha, Pyongyang disse que o satélite caiu no mar porque o motor de segundo estágio não deu partida como esperado, resultando em impulso insuficiente. A marinha da Coreia do Sul recuperou, na semana passada, um grande cilindro do foguete na costa oeste do país. Segundo especialistas, a peça pode fornecer pistas sobre o desenvolvimento do equipamento norte-coreano.

Além do incidente do mês passado, políticos de Pyongyang também discutiram o abastecimento alimentar no país. A Coreia do Sul disse recentemente que a situação alimentar no Norte, que no passado já sofreu fome, “parece ter se deteriorado”.

A Coreia do Norte está sob sanções internacionais por causa de seus programas de desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. A economia do país também foi prejudicada por bloqueios de fronteira auto-impostos, com o objetivo de interromper a pandemia de Covid-19.