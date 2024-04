Consulado de Israel em SP diz que Irã deve pagar por ataque

O Consulado Geral de Israel em São Paulo condenou os ataques do Irã ao seu país em comunicado divulgado neste domingo, 14, em que afirma que o rival “é a maior ameaça à estabilidade regional e à ordem mundial” e que “deve pagar pela sua agressão”.

O governo de Israel informou no sábado, 13, que sofreu um ataque de mais de cem drones iranianos, numa ação que o Irã definiu como “legítima defesa” em resposta à investida contra seu consulado em Damasco, na Síria, ocorrido no início de abril.

“Tal como qualquer outro país, Israel tem o direito de se defender face ao ataque massivo do Irã”, afirmou o consulado no Brasil. “Israel se defendeu com sucesso contra a agressão do Irã e continuará a fazê-lo no futuro”. A representação também defendeu “sanções dolorosas” ao Irã e que o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, responsável pelo ataque, seja reconhecida como uma organização terrorista.

“Este ataque prova mais uma vez o que Israel tem dito há anos: o Irã é quem está por trás dos ataques terroristas na região e é também a maior ameaça à estabilidade regional e à ordem mundial”, diz a nota. “É precisamente por isso que o Irã nunca deve obter armas nucleares.”

Estados Unidos, Reino Unido e diversas nações ocidentais condenaram os ataques durante o fim de semana. Em nota, o Itamaraty recomendou que brasileiros não façam viagens não essenciais à região e conclamou “a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada”.

ENTENDA

O ataque, de acordo com as informações do consulado, envolveram centenas de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Eles aconteceram horas depois de as Forças de Teerã anunciarem a apreensão de um navio supostamente ligado a Israel.

Neste domingo, o exército israelense afirmou que os drones iranianos foram principalmente direcionados contra a base aérea Nevatim, mas que o resultado foi um dano mínimo à estrutura do local, que continua em atividade. Entre civis, apenas uma garota ficou ferida. Mais de 99% dos estimados 300 drones e mísseis lançados pelo Irã foram interceptados no ar.

A ofensiva iraniana afirma que o ataque pode ser considerado concluído e que não há a intenção de outro embate, contanto que Israel não volte a retaliar, muito menos que haja envolvimento dos Estados Unidos na região. Segundo as Forças Armadas israelenses, o país tem planos traçados e está analisando as opções. “Estamos prontos para fazer o que for necessário para defender Israel”, disse um porta-voz do exército. O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensão na região que teve início com os ataques israelenses em Gaza, em outubro de 2023.