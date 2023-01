Conheça os passaportes mais poderosos do mundo em 2023

O novo relatório trimestral da empresa de consultoria de residência e cidadania global Henley & Partners divulgou, nesta quarta-feira, 11, que os passaportes que mais oferecem maior liberdade para viajar para qualquer lugar do mundo são os do Japão, Singapura e Coreia do Sul. O passaporte brasileiro ficou em 20º lugar na lista, ao lado do argentino, com acesso livre a 170 países.

Atualmente, os cidadãos japoneses podem visitar 193 países sem visto. Empatados em segundo lugar ficam Singapura e Coreia do Sul, que têm direito de acessar livremente 192 países. Em terceiro lugar estão Alemanha e Espanha, cujos passaportes dão direito a entrada em 190 países.

Já entre os três piores passaportes são o da Síria, com 30 destinos livres, do Iraque, com apenas 29, e por último o do Afeganistão, com 27.

Em um momento em que, segundo o Henley Passport Index – relatório baseado nos dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) –, as viagens globais voltaram a ter cerca de 75% dos níveis pré-pandemia, ter um passaporte que dá acesso livre a países é vantajoso.

A lista da Henley & Partner é um dos vários índices criados por empresas financeiras para classificar os passaportes globais de acordo com o acesso que eles fornecem aos cidadãos. A empresa classifica 199 passaportes e 227 destinos. O número de países que seus titulares podem acessar sem visto prévio é atualizado em tempo real, visto que mudanças políticas podem alterar o cenário.

Outro índice disponível é o da Arton Capital, que leva em consideração os passaportes de 193 países membros das Nações Unidas e seis territórios: Taiwan, Macau, Hong Kong, Kosovo, Território Palestino e Vaticano. Os territórios anexados a outros países são excluídos. Os dados também são atualizados em tempo real, porém são coletados por meio de um monitoramento próximo dos portais de cada governo.

O ranking feito pela empresa coloca os Emirados Árabes Unidos em primeiro lugar. Em segundo lugar, estão empatados 11 países de maioria europeia: Alemanha, Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, Holanda, Áustria, Suíça e Coreia do Sul.