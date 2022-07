Conheça os passaportes mais poderosos do mundo; Brasil integra lista Duas nações asiáticas lideram lista de emissores de permissões à maior quantidade de destinos, enquanto restrições aos documentos russos aumentam Por Da Redação Atualizado em 21 jul 2022, 12h49 - Publicado em 21 jul 2022, 12h47

Um relatório divulgado na quarta-feira, 20, pela Henley & Partners, empresa londrina de consultoria global de cidadania, revelou que passaportes de três países asiáticos oferecem aos seus titulares maior liberdade de viagem global do que as demais nações.

Japão, Singapura e Coreia do Sul lideram a lista dos emissores de documentos que oferecem aos seus portadores acesso a mais de 191 destinos sem necessidade de visto.

Países europeus como Alemanha e Espanha aparecem logo a abaixo dos asiáticos, empatados em 190 destinos e seguidos por Finlândia, Itália e Luxemburgo com 189.

O passaporte do Brasil, outrora visto com poderoso, agora ocupa o 19º lugar no ranking, ao lado da Argentina, com 170 destinos possíveis.

No entanto, à medida que as restrições de viagem diminuem, há sinais esperançosos de que os passaportes de classificação mais baixa estão começando a recuperar influência. Segundo o ranking, titulares de passaportes indianos agora têm liberdade de viagem semelhante à que desfrutavam antes da pandemia, com acesso irrestrito a 57 destinos ao redor do mundo.

A Rússia ocupa o 50º lugar no ranking, com uma isenção de visto a 119 países. Contudo, como o índice não leva em consideração restrições temporárias ou fechamentos de espaço aéreo, a realidade é que os cidadãos russos são efetivamente impedidos de acessar muitos desses destinos devido à guerra na Ucrânia.

O Afeganistão está novamente na parte inferior do índice e seus cidadãos podem acessar apenas 27 países sem precisar de visto com antecedência.

Veja a lista dos melhores passaportes para manter em julho de 2022:

1. Japão (193 destinos)

2. Singapura, Coreia do Sul (192 destinos)

3. Alemanha, Espanha (190 destinos)

4. Finlândia, Itália, Luxemburgo (189 destinos)

5. Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia (188 destinos)

6. França, Irlanda, Portugal, Reino Unido (187 destinos)

7. Bélgica, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Estados Unidos (186 destinos)

8. Austrália, Canadá, República Tcheca, Grécia, Malta (185 destinos)

9. Hungria (183 destinos)

10. Lituânia, Polônia, Eslováquia (182 destinos)

Apesar de deterem maior liberdade de viagem, os cidadãos da Ásia estão menos propensos a se deslocarem. As medidas de contenção da propagação da Covid-19 impostas pelos governos orientais restringem a circulação de pessoas dentro e fora de seus territórios.

Como parte disso, a demanda internacional por passagens aéreas com destino à região da Ásia-Pacífico ainda é inferior a um quinto dos níveis pré-pandemia, de acordo com as últimas estatísticas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Em comparação, diz o relatório do Henley Passport Index, os mercados da Europa e da América do Norte se recuperaram para cerca de 60% de seus níveis anteriores de mobilidade em viagens.