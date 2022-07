Revista TIME elege São Paulo como um dos 50 melhores lugares no mundo

A revista TIME, uma das mais prestigiadas publicações do mundo, publicou na terça-feira, 12, sua famosa lista dos melhores lugares do mundo para visitar em 2022. Entre as recomendações urbanas da América do Sul está São Paulo, cidade selecionada por seu setor da hotelaria.

A lista inclui tanto destinos clássicos como a cidade de Miami, nos Estados Unidos, quanto pontos do globo menos explorados “que oferecem experiências novas e emocionantes”, segundo o comunicado do veículo.

São Paulo conquistou seu espaço da seleção dos 50 melhores destinos por sua contribuição para o retorno do turismo após a pandemia que atingiu fortemente o Brasil. Segundo a revista, a metrópole teria siso responsável pela recuperação econômica do país, ao investir em sustentabilidade.

As atrações que ganharam destaque foram os exuberantes hotéis da cidade, como o Rosewood São Paulo, inaugurado no início deste ano no bairro Bela Vista, após mais de uma década em construção.

Construído com materiais reciclados, o edifício conta com uma torre de jardim vertical adornada com mais de 250 árvores, apontada como um dos pontos altos do lugar. Além disso, obras de artistas brasileiros estão expostas no interior do espaço.

O Hotel Ca’ D’Oro, primeiro hotel cinco estrelas da metrópole, também foi recomendado por seu Skybar, onde os visitantes podem apreciar a vista da cidade enquanto saboreiam drinks, incluindo as caipirinhas, bebida brasileira mundialmente reconhecida.

Além da capital paulista, Bogotá, na Colômbia e a cidade de Salta, no noroeste montanhoso da Argentina também chamaram a atenção da TIME este ano.