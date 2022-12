Como Veneza usa vidro para proteger Igreja mais famosa de enchentes

A cidade de Veneza, construída sobre pilares de madeira entre canais, enfrenta inundações desde de sua fundação, há 1.600 anos. Porém, com o aumento das áreas costeiras e do nível do mar, associado à crise climática, novas formas de enfrentar as enchentes foram criadas. Na Basílica de São Marco, a fim de manter as colunas de mármore e os mosaicos antigos a salvo, um conjunto de barreiras de vidro foram instaladas ao redor da igreja de 900 anos de idade, para manter o piso seco durante a elevação da maré.

De acordo com o arquiteto e restaurador da catedral, Mario Piana, mesmo depois de evaporar, a água deixa cristais de sal que corroem as bases de mármore das colunas e o piso de mosaico. Os bloqueios feitos para impedir que a água prejudique a estrutura da Igreja são feitos de vidro e montados sobre uma base de concreto, enterrado abaixo da calçada da Praça de São Marcos. Com o objetivo de resistir à força da água, Piana afirmou que o sistema pode suportar uma maré de até 190 centímetros acima do nível do mar.

Na época em que foi construída, a basílica estava em um dos pontos mais altos de Veneza. Contudo, hoje é um mais baixos, por conta do aumento do nível do mar. Como resultado, a São Marco inunda mais do que outros lugares, vulnerável ao movimento das marés.

Apesar da ativação de barreiras subaquáticas ao redor de toda a cidade em 2020, as enchentes podem chegar a mais de 130 centímetros de altura. Em 2019, Veneza sofreu diversos danos por conta de chuvas intensas, que deixaram partes da basílica submersas por 24 horas, e as inundações afetam a catedral com frequência mesmo fora da estação de chuvas.

As barreiras de vidro fazem parte de um projeto de engenharia que tem como objetivo estabelecer uma série de canais abaixo da superfície da igreja e da praça. Essas estruturas tem como objetivo transportar a água da Lagoa de Veneza, no nordeste do Mar Adriático, e evitar futuras inundações.