Com foco em Itaipu, Lula recebe presidente eleito do Paraguai em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira, 28, o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, no Palácio da Alvorada, em uma reunião que deve ter como tema, entre outros pontos, a revisão do Tratado de Itaipu. O acordo entre Brasil e Paraguai, que resultou na construção da hidrelétrica, completa 50 anos em agosto e as bases financeiras da comercialização de energia da hidrelétrica binacional devem ser renegociadas.

Em maio, os dois já haviam se encontrado, também em Brasília, para uma conversa que girou em torno de “desafios que enfrentamos juntos para promover o intercâmbio econômico e os investimentos que trarão progresso para nosso países”, segundo Peña.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e é a maior origem de investimentos estrangeiros diretos no país vizinho (US$ 904 milhões). Em 2022, a corrente comercial entre os dois países alcançou valor recorde de US$ 7,15 bilhões — um incremento de 7,8% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores.

O encontro desta sexta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores, terá objetivo de tratar de ” importantes questões da agenda bilateral, a exemplo de Itaipu Binacional, da infraestrutura comum e da cooperação no combate a ilícitos transnacionais e em matéria de defesa”, o que, segundo a pasta, confirma a “relevância das relações bilaterais e o objetivo, compartilhado pelas duas sociedades, de buscar seu contínuo aprofundamento”.

Para além disso, os dois devem conversar brevemente sobre a cerimônia de posse presidencial em Assunção, em 15 de agosto, que deve contar com a presença de Lula.

Durante viagem ao Brasil, o presidente eleito paraguaio também se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Com uma vantagem de mais de 15 pontos em relação ao segundo lugar e mais força do que previsto nas pesquisas, Santiago Peña, de 44 anos, foi eleito em 30 de abril, marcando mais um passo para a hegemonia do Partido Colorado, apesar de acusações de corrupção. A sigla comanda o país há mais de 70 anos, com exceção do intervalo do governo de Fernando Lugo, eleito em 2008 e destituído em 2012.

Os principais desafios que o futuro presidente, que já foi diretor do Banco Central e ministro da Fazenda, vai enfrentar são a estagnação econômica que atinge o Paraguai e os níveis crescentes de violência. Outro percalço para Peña é a sua proximidade com ex-presidente Horacio Cartes, acusado de corrupção por alegações de ter pagado até US$ 50 mil por mês para os legisladores durante sua Presidência.

