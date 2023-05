Com Lula, presidente eleito paraguaio defende maior intercâmbio econômico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília nesta terça-feira, 16, o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Segundo o paraguaio, a conversa girou em torno de “desafios que enfrentamos juntos para promover o intercâmbio econômico e os investimentos que trarão progresso para nosso países”.

Nas redes sociais, Lula elogiou a conversa com Peña e aproveitou para agradecer o convite do paraguaio para a posse, marcada para agosto. O petista afirmou que os dois governos vão ‘trabalhar muito juntos para fortalecer as relações entre nossos países”.

Hablamos con @LulaOficial de los desafíos que tenemos en conjunto para potenciar el intercambio económico y las inversiones que traerán progreso a nuestros paises. 🇵🇾🇧🇷 pic.twitter.com/wgujGqjkBj — Santiago Peña (@SantiPenap) May 16, 2023

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e é a maior origem de investimentos estrangeiros diretos no país vizinho (US$ 904 milhões). Em 2022, a corrente comercial entre os dois países alcançou valor recorde de US$ 7,15 bilhões — um incremento de 7,8% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores.

Excelente conversa com o presidente eleito do Paraguai, @SantiPenap. Agradeço o convite para sua posse em agosto e vamos trabalhar muito juntos para fortalecer as relações entre nossos países 🇧🇷 🇵🇾 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/3GRRWIHXyF — Lula (@LulaOficial) May 16, 2023

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro destacou que também foram tratados “alguns dos principais pontos da agenda bilateral, como a cooperação no âmbito do MERCOSUL e da Itaipu Binacional. O acordo entre Brasil e Paraguai, que resultou na construção da hidrelétrica, completa 50 anos no próximo dia 13 de agosto.

“Eu disse ao presidente Lula que hoje só posso olhar com admiração para o que brasileiros e paraguaios fizeram há 50 anos. Disse a ele que quero que, em 50 anos, olhem da mesma forma para o que nós fizermos hoje, que possamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nossa conversa não pode ser apenas sobre investimento e dinheiro, mas sobre o processo de integração”, afirmou Peña, em entrevista a jornalistas após o encontro.

Com uma vantagem de mais de 15 pontos em relação ao segundo lugar e mais força do que previsto nas pesquisas, Santiago Peña, de 44 anos, foi eleito em 30 de abril, marcando mais um passo para a hegemonia do Partido Colorado, apesar de acusações de corrupção. A sigla comanda o país há mais de 70 anos, com exceção do intervalo do governo de Fernando Lugo, eleito em 2008 e destituído em 2012.

Os principais desafios que o futuro presidente, que já foi diretor do Banco Central e ministro da Fazenda, vai enfrentar são a estagnação econômica que atinge o Paraguai e os níveis crescentes de violência. Outro percalço para Peña é a sua proximidade com ex-presidente Horacio Cartes, acusado de corrupção por alegações de ter pagado até US$ 50 mil por mês para os legisladores durante sua Presidência.

