Cidade de Nova York iniciará reabertura no dia 8 de junho

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta sexta-feira, 29, que a cidade de Nova York deve começar uma reabertura em 8 de junho. A metrópole está sob um bloqueio total há mais de dois meses devido à pandemia de coronavírus, que lá infectou cerca de 205.854 pessoas e deixou 20.895 mortos, segundo levantamento do jornal The New York Times.

“Sabemos onde estão os focos de contágio da cidade. Queremos nos focar neles na próxima semana para estarmos prontos para abrir”, disse Cuomo em coletiva de imprensa. “Estamos no caminho certo para abrir em 8 de junho, daqui uma semana a partir de segunda-feira”.

No início desta semana, Cuomo disse que rastrear áreas com um alto número de casos da Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus, seria a chave para a reabertura. O Bronx, Rockland e Queens, com alta concentração de pessoas pobres e desassistidas pelo sistema de saúde, são alguns dos bairros com maiores taxas de casos positivos, em torno de 25%. Em algumas comunidades do estado, a proporção chega a 40% – o dobro da cidade de Nova York.

ASSINE VEJA Clique e Assine

As regiões nova-iorquinas de Long Island e Mid-Hudson começaram sua primeira fase de reabertura nesta semana. A cidade de Nova York é a única região do estado que permanece sob a ordem de ficar em casa, e onde se planeja uma reabertura em fases. A primeira etapa, prevista para o início de junho, deve permitir o retorno de cerca de 400.000 funcionários ao trabalho.

Continua após a publicidade

A partir de 8 de junho, atividades da indústria e da construção civil consideradas não essenciais devem retomar as atividades, e as lojas de rua poderão funcionar com sistema de entrega “para viagem”, em que clientes farão compras do lado de fora, na calçada.

Contudo, Cuomo pediu cautela, dizendo que uma retomada das atividades não significa que “tudo está acabado”. “Reabrir não significa que vamos voltar ao que era antes. A vida não é voltar, seguimos em frente. Temos de ser inteligentes”, afirmou o governador.

O estado de Nova York é a região mais atingida pelo coronavírus nos Estados Unidos, com mais de 368.000 casos e mais de 29.000 mortes em todo o estado, de acordo com dados oficiais.

O plano de reabertura em regiões do estado é dividido em fases, definidas com base em sete critérios de saúde. Cuomo alertou as regiões para “observar seus números”, dizendo para os governantes locais “atacarem” os focos de contágio.

Continua após a publicidade

As regiões de Finger Lakes, Mohawk Valley, Southern Tier, North Country e Central New York foram autorizadas a entrar na “fase dois”, que permite serviços como barbearias e cabeleireiros a 50% da capacidade e com uso obrigatório de máscaras. Cuomo também recomendou que profissionais em contato com clientes fossem testados a cada duas semanas.

(Com Reuters)