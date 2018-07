Chuvas intensas e inundações em Mianmar deixam 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e quase 120.000 foram removidas nesta terça-feira (31) para centros de amparo pelas inundações em Mianmar. Assim como seus vizinhos do sudeste asiático, o país tem sido duramente atingido pela temporada de chuvas deste ano.

A área mais afetada é Pegu, no centro do país, onde 71.898 pessoas vivem em 157 centros de deslocados, segundo dados do Ministério de Bem-Estar Social publicados nesta terça-feira pelo jornal Eleven.

As mortes foram registradas na cidade de Bilin, no estado Mon, onde três militares foram arrastados por uma enchente, enquanto outras três mortes ocorreram na região de Pegu, duas na região de Magway (centro), uma na cidade de Thanintharyi e a última em Naypyidaw, a capital, de acordo com o Departamento de Gestão de Desastres Naturais.

No fim de semana passado, o coordenador humanitário da ONU em Mianmar, Knut Ostby, expressou o alarme das Nações Unidas “pela destruição de propriedades, infraestrutura e colheitas” causada pelas inundações e ofereceu ao governo birmanês assistência para ajudar as vítimas.

O Departamento de Meteorologia da Mianmar prevê a continuação das precipitações no país até 6 de agosto devido à presença de uma depressão na região.

(Com EFE)