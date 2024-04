China retira 110 mil pessoas de província afetada por inundações

Autoridades chinesas comunicaram nesta segunda-feira, 22, que tiveram que retirar 110 mil pessoas de suas casas na província de Guangdong, no sul da China, depois de fortes chuvas causarem inundações e deslizamentos de terra.

Pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas, quatro morreram e cerca de 25.800 foram levadas para abrigos após suas casas serem atingidas pelas enchentes. Os socorristas utilizaram botes salva-vidas para resgatar os habitantes da província mais populosa da China.

Guandong é propensa a inundações por ficar no Delta do Rio das Pérolas, região formada por diversos rios. As autoridades afirmaram que os níveis de água registrados atualmente estão “perigosamente altos” e que muitos rios já transbordaram.

Consequência das chuvas

Dezenas de casas e outras estruturas, como pontes, foram gravemente danificadas ou totalmente destruídas. As autoridades estimaram uma perda econômica de quase 140,6 milhões de yuans (mais de R$ 100 milhões), diretamente conectada às chuvas.

Continua após a publicidade

Diversos habitantes da região compartilharam nas suas redes sociais fotografias de carros sendo levados pela corrente nas ruas, árvores sendo derrubadas e pessoas se locomovendo pela província com água até a cintura.

+ China tem ventos tão fortes que pessoas são arremessadas de janelas

“As fortes chuvas inundaram metade do primeiro andar da nossa casa”, escreveu um morador de Guangdong em uma publicação no Weibo, uma das redes sociais mais populares da China, segundo a agência de notícias Reuters. “Eu me pergunto se o segundo andar também será inundado durante a noite. Eu me sinto impotente.”

Continua após a publicidade

Devido às condições meteorológicas adversas, muitas escolas cancelaram suas aulas e o Aeroporto Internacional Baiyun, em Guangzhou, capital da província, cancelou a maioria de seus voos.

+ Deslizamento de terra na China soterra 47 pessoas e mata outras duas

Tempestades continuam

As fortes chuvas tiveram início no dia 16 de abril e, segundo a previsão do tempo, devem continuar até terça-feira, 23 – tanto em Guangdong quanto na costa de sua província vizinha, Fujian.

Continua após a publicidade

Chuvas “moderadas a fortes” também foram previstas para outras regiões da China, incluindo Pequim, Tianjin e Heibei. No ano passado, a capital chinesa registrou as chuvas mais fortes em 140 anos.