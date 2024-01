Deslizamento de terra na China soterra 47 pessoas e mata outras duas

Um deslizamento de terra na província de Yunnan, na China, matou duas pessoas e soterrou outras 47 nesta segunda-feira, 22. No desastre, de acordo com a televisão estatal CCTV, 18 casas foram destruídas e mais de 200 pessoas foram retiradas da região “com urgência”. Além disso, pelo menos 500 pessoas tiveram que abandonar suas casas.

O deslizamento ocorreu às 5h51 de domingo (hora local) no condado de Zhenxiong, que fica no nordeste de Yunnan, segundo a mídia estatal Xinhua.

Resgate

A agência de notícias Reuters reportou que as autoridades iniciaram uma operação de emergência com mais de mil socorristas e quase 200 veículos de resgate, entre outros equipamentos.

Imagens da televisão local nas redes sociais mostram equipes de resgate, usando trajes laranja e capacetes, escavando os escombros de casas e estruturas colapsadas próximas às grandes montanhas cobertas de neve.

Os bombeiros, de acordo com a CCTV, estão escalando os escombros em busca de sobreviventes em meio à neve. O vice-primeiro-ministro da China, Zhang Guoqing, passou a encabeçar um grupo de trabalho para orientar a operação de emergência no local.

Investigação

Ainda não está claro o que causou o colapso. Segundo a Xinhua, autoridades locais iniciaram esforços para determinar o que aconteceu. Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, uma região remota da China onde cadeias de montanhas escarpadas se encontram com o planalto do Himalaia.

A China tem enfrentado uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns causados por eventos climáticos extremos. Em um deles, em agosto do ano passado, mais de 20 pessoas morreram devido a outro deslizamento de terra – este causado pelas fortes chuvas na cidade de Xi’an, no norte do país.