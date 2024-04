China tem ventos tão fortes que pessoas são arremessadas de janelas

Tempestades com ventos semelhantes aos de tufões mataram pelo menos sete pessoas na província de Jiangxi, no sul da China, desde o domingo, 31 de março, disseram autoridades locais nesta quarta-feira, 3, sendo que três delas foram arrancadas de seus apartamentos em arranha-céus enquanto dormiam.

Também nesta quarta, as autoridades de Jiangxi confirmaram que 552 pessoas tiveram que ser retiradas da província de forma emergencial, e que pelo menos 2.751 casas foram danificadas pela tempestade.

O evento climático extremo atingiu nove cidades, mas principalmente Nanchang e Jiujiang. A sede provincial de controle de enchentes de emergência de Jiangxi afirmou que 93 mil pessoas foram afetadas em 54 condados.

No domingo, fortes tempestades provocaram rajadas que arrancaram janelas do tamanho de portas de dois apartamentos em Nanchang, capital da província. Três pessoas foram arrancadas de suas camas pelos buracos, caindo do alto do prédio, segundo a mídia local.

Strong convection in Nanchang on March 31 has killed four people. Two people were blown off the 20th floor, one person was blown off the 11th floor, and one person was hit by a falling object and died. It is estimated that the wind speed may have exceeded 50m/s at that time pic.twitter.com/kXiASkXmc7

— Jim yang (@yangyubin1998) April 1, 2024