China manda ‘pandas diplomáticos’ ao Catar antes da Copa do Mundo

Por Da Redação 20 out 2022, 11h15

Um par de pandas-gigantes chegou ao Catar na quarta-feira, 19, como um presente da China. A sede da Copa do Mundo de 2022 é a primeira nação do Oriente Médio a receber os ursos, utilizados por Pequim como ferramenta diplomática para melhorar os laços com países estrangeiros.

Si Hai, uma fêmea de 3 anos de idade, pesando cerca de 70 kg, receberá o nome árabe Thuraya, enquanto Jing Jing, um macho de 4 anos de idade, pesando 120 kg, será conhecido em árabe como Suhail.

O casal de pandas passará os próximos 15 anos em um recinto interno no Al Khor Park, zoológico de Doha, capital do Catar, onde as condições são semelhantes às florestas chinesas ocidentais, habitat natural da espécie.

Nos últimos anos, a China enviou pandas para cerca de 20 países, incluindo os Estados Unidos, como forma de fortalecer suas relações diplomáticas. O presente ocorre mesmo quando tensões sobre Taiwan e a guerra da Rússia na Ucrânia dificultam os laços de Pequim com o Ocidente.

Os pandas gigantes, uma espécie vulnerável que raramente se reproduz na natureza, são considerados um tesouro e símbolo nacional da China. Existem cerca de 1.800 na natureza e mais 600 vivendo em cativeiro.

Além dos pandas, a China também enviará cerca de 800 quilos de bambu fresco toda semana para alimentar os animais, que poderão ser vistos em visitações públicas durante a Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro.

Embora a seleção chinesa não tenha se classificado para o torneio de futebol, algumas empresas chinesas foram envolvidas na construção de grandes projetos para o evento, incluindo o estádio principal.

Cerca de 1,2 milhão de visitantes são esperados para o evento esportivo no Catar, que será o primeiro país muçulmano e árabe a sediar a Copa.

Durante a cerimônia de boas-vindas dos mamíferos, o embaixador chinês no Catar, Zhou Jian, definiu os pandas como “símbolos da paz”.

“Vamos desejar aos dois adoráveis pandas gigantes uma vida feliz e um crescimento saudável em sua nova casa no Catar”, disse ele em uma versão de seu discurso que postou no Twitter. “Que eles tragam mais amor, surpresa e alegria a todos!”.