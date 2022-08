China anuncia que população do país deve diminuir a partir de 2025

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta terça-feira, 2, que a população do país irá começar a diminuir em 2025, de acordo com o jornal estatal Global Times. Segundo relatório, isso irá acontecer porque as mulheres em idade fértil do país têm um baixo desejo de ter filhos, acrescentando que o desenvolvimento da população está sofrendo uma mudança profunda, onde uma sociedade envelhecida e com menos filhos se tornará o novo normal.

Especialistas apontam que essa é a primeira vez que o governo chinês faz um anúncio público sobre o assunto, o que mostra sua determinação em enfrentar o problema populacional e aumentar novamente a taxa de fecundidade nacional.

De acordo com a comissão, fatores como pesados encargos financeiros, cuidados infantis e as preocupações das mulheres com suas carreiras são os principais motivos para a queda da população. Nos últimos anos, a taxa de fecundidade total caiu para menos de 1,3 e durante os anos de 2021 a 2025 ela entrará em um estágio de crescimento negativo.

+ Brasil cairá na lista de países mais populosos do mundo

Além disso, com o aprofundamento do grau de envelhecimento, espera-se que a China entre na fase de envelhecimento populacional grave por volta de 2035, quando aqueles com 60 anos ou mais passarão a representar mais de 30% da população total. De acordo com o relatório, em 2020, o tamanho médio das famílias diminuiu para 2,62 pessoas, quase 0,5 a menos do que uma década atrás.

“No passado, focamos no controle populacional, mas agora devemos focar em elevar o nível adequado de fecundidade, melhorar a qualidade da população e a estrutura populacional, otimizar a distribuição da população e promover o desenvolvimento populacional equilibrado e de longo prazo”, disse a Comissão Nacional de Saúde no artigo.

Além disso, um outro relatório, este divulgado pelas Nações Unidas, apontou que até 2050, a China também irá perder o primeiro lugar da lista para a Índia, que irá se tornar o país mais populoso do mundo.

Continua após a publicidade