Brasil cairá na lista de países mais populosos do mundo

Um novo relatório da ONU publicado nesta segunda-feira, 11, mostrou que o Brasil perderá em breve o posto de sexto país mais populoso do mundo para a Nigéria. Com o crescimento populacional acelerado, o país africano chegará ao final de 2022 com 218,5 milhões de habitantes, ultrapassando o Brasil, com 215,3 milhões de cidadãos.

Até o final do ano, o ranking em ordem dos dez países mais populosos do mundo será China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia e México.

Assim como em todos os países analisados, o Brasil registrou uma queda na expectativa de vida nos últimos dois anos, devido a pandemia de Covid-19. Em 2019, a expectativa de vida no país era de 75 anos, e agora passou, em média, para 72. A queda foi aproximadamente de 2,5 anos, em comparação com a diminuição de 1,8 ano globalmente. Segundo o documento, a tendência é que o Brasil recupere essa taxa, e chegue em 2050 com uma expectativa de vida de 81, 3 anos.

O relatório World Population Prospects faz projeções mundiais que envolvem taxas de natalidade, fertilidade, mortalidade, entre outras, baseado em censos reunidos entre 1950 e 2022, de 237 países.

A população mundial deve chegar a oito bilhões em novembro deste ano, que representa um aumento de cem milhões em relação ao número atual. Em 2030 atingirá a marca dos 8,5 bilhões e em 2050 chegará a 9,7 bilhões de habitantes, porém com mais da metade do crescimento concentrado em oito países. São eles República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e República Unida da Tanzânia.

Até 2050, a China também irá perder o primeiro lugar da lista para a Índia, que irá se tornar o país mais populoso do mundo. O Brasil atingirá seu pico populacional em 2046, com 231,1 milhões de habitantes, e só então o número começará a decrescer.

