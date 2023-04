Chichén Itzá: Arqueólogos descobrem placar para antigo jogo de bola maia

Arqueólogos descobriram nesta semana uma pedra esculpida que acreditam ter sido usada como um placar para a “pelota”, um jogo de bola jogado pelos maias centenas de anos atrás no México. Os especialistas agora se debruçam na escrita encontrada no objeto para entender o seu possível significado.

A pedra circular foi encontrada no sítio arqueológico de Chichén Itzá, no estado de Yucatán, e pode ser que tenha pelo menos 1.200 anos de idade. No centro do artefato, é possível observar a imagem de dois jogadores utilizando um estilo de chapéu elaborado. Já ao redor, diversas escritas hieroglíficas completam o objeto.

Pesando cerca de 40kg, a pedra foi encontrada pela arqueóloga Lizbeth Beatriz Mendicut Pérez em um conjunto arquitetônico conhecido como “Casa Colorada”. Esse conjunto é o mais bem preservado das construções que cercam a praça principal da cidade pré-colombiana de Chichén Itzá.

De acordo com os especialistas, o artefato encontrado teria adornado um arco na entrada do complexo durante o final dos anos 800 ou início dos anos 900. A pedra circular foi encontrada virada para baixo a meio metro de profundidade, onde se acredita que tenha caído quando o arco desabou.

+ Arqueólogos descobrem palácio de 4.500 anos no Iraque

O Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) disse que a pedra é um achado precioso e incomum.

“É raro encontrar escrita hieroglífica neste sítio maia, e ainda mais raro encontrar um texto completo. Isso não acontecia há 11 anos”, disse o arqueólogo Francisco Pérez Ruiz.

Até o momento, uma equipe de especialistas em iconografia identificou as duas figuras centrais como jogadores de pelota, um deles usa um cocar de penas e o outro – presumivelmente o seu adversário – usa o que se chama de “turbante de cobra”. O homem de turbante também parece estar usando o equipamento de proteção típico dos jogadores de pelota.

A pelota é um jogo de equipe que utiliza uma bola pesada feita de borracha em uma quadra. Historiadores acreditam que ela tenha cerca de 3 mil anos e foi jogado em toda a Mesoamérica.