Chega a 28 o número de mortos pelo furacão Michael nos EUA

Quase uma semana depois da passagem do furacão Michael pelo sudeste dos Estados Unidos, o número de mortos alcançou 28 nesta terça-feira (16), com a confirmação de mais 12 mortes relacionadas à tempestade. Ainda não há estimativa oficial de quantas pessoas estão desaparecidas.

As equipes de resgate ainda continuam a trabalhar na região de Flórida Panhandle, onde o furacão Michael encontrou o continente no último dia 10, com ventos de 250 km/h. Dois corpos foram localizados nesta terça-feira pela polícia de Mexico Beach, com a ajuda de um drone e de um cachorro. Neste local, 300 pessoas avisaram as autoridades que não sairiam de suas casas, apesar dos apelos para que buscassem abrigo mais seguro antes da chegada do furacão.

Ainda não foram avaliados os prejuízos materiais em decorrência do Michael. O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, apontou que, no estado da Georgia, produtores agrícolas teriam acumulado perda total de 2 bilhões de dólares (7,4 bilhões de reais), em visita ao estado.

Segundo o jornal Washington Post, o gabinete do governador da Flórida, Rick Scott, informou haver 138.000 pessoas ainda sem energia elétrica e sete escolas fechadas. “Devido as interrupções, as famílias estão com dificuldade de se comunicar com os seus entes queridos, e os policiais e socorristas estão enfrentando desafios para transmitir suas prescrições preenchidas por causa de problemas de conexão de rede”, afirmou o gabinete.

(Com EFE)