Furacão Michael deixou ao menos 11 mortos nos EUA

zoom_out_map 1 /21 Casa e veículo são destruídos após a passagem do furacão Michael em Mexico Beach, Flórida - 11/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 2 /21 Residência é destruída após a passagem do furacão Michael em Panama City, cidade localizada no estado americano da Flórida - 11/10/2018 (Emily Kask/AFP)

zoom_out_map 3 /21 Bandeira dos Estados Unidos é vista sob escombros de casas destruídas após a passagem do furacão Michael em Mexico Beach, Flórida - 11/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 4 /21 Bandeira dos Estados Unidos é vista próxima de casas destruídas após a passagem do furacão Michael em Mexico Beach, Flórida - 11/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 5 /21 Símbolo da empresa de fast-food McDonald's é destruída após a passagem do furacão Michael em Panama City, Flórida - 10/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 6 /21 Barcos são destruídos após a passagem do furacão Michael em Panama City, cidade localizada no estado americano da Flórida - 11/10/2018 (Brendan Smialowski/AFP)

zoom_out_map 7 /21 Destroços trazidos pela tempestade caem em cima de carros na Panama City Beach, Flórida - 10/10/2018 (Gerald Herbert/AP)

zoom_out_map 8 /21 Estabelecimento comercial é inundado durante a passagem do furacão Michael, em Saint Marks, cidade localizada no estado americano da Flórida - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 9 /21 Ruas da cidade de Saint Marks, na Flórida, são vistas alagadas após a passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 10 /21 Tempestade causada pela passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 11 /21 Passagem do furacão Michael sobre o Golfo do México - 08/10/2018 (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA/Reuters)

zoom_out_map 12 /21 Foto divulgada pela NASA mostra o furacão Michael visto da Estação Espacial Internacional (ISS) - 10/10/2018 (NASA/AP)

zoom_out_map 13 /21 Uma mensagem de agradecimento às grandes ondas é vista em uma proteção de madeira nas portas de uma loja de surfe, em Panama City Beach, na Flórida, antes da chegada do furacão Michael - 10/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 14 /21 Um porto é visto submerso durante a chegada do furacão Michael na cidade de Carrabelle, na Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 15 /21 Nicholas Feder, marinheiro da Guarda Costeira Yankeetown e o bombeiro Richard Tzoumas-White, trabalham durante a preparação para a chegada do furacão Michael na Flórida - 08/10/2018 (Seaman Michael Clark/Guarda Costeira Americana/Reuters)

zoom_out_map 16 /21 Ondas batem contra a orla de Malecón, em Havana, Cuba, devido à maré alta causada pelo furacão Michael - 09/10/2018 (Ramon Espinosa/AP)

zoom_out_map 17 /21 Moradores colocam tapumes de madeira em janelas antes da chegada do furacão Michael, em Port St. Joe, no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 18 /21 Durante a chegada do furacão Michael na Flórida o rio St. Marks inunda e alaga regiões da cidade - 10/10/2018 (Brendan Farrington/AP)

zoom_out_map 19 /21 Tapumes de madeira e sacos de areia são colocados nas portas de estabelecimento comercial, antes da chegada do furacão Michael em Carrabelle, cidade localizada no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 20 /21 A imagem de satélite feita pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos mostra a dimensão do furacão Michael, no golfo do México - 09/10/2018 (NOAA/AP)

zoom_out_map 21/21 Homens colocam tapumes de madeira em estabelecimento comercial, antes da passagem do furacão Michael em Destin, cidade localizada no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

O furacão Michael continua gerando fortes ventos e inundações em sua passagem pelos Estados Unidos, após deixar ao menos 11 mortos e devastar o noroeste da Flórida, onde tocou terra como furacão de categoria 4. Esta foi a tempestade mais violenta a atingir o estado em muitos anos.

Segundo as autoridades locais, as vitimas fora registradas na Flórida, Carolina do Norte, Geórgia e Virgínia.

Na Geórgia, uma menina de 11 anos morreu depois que destroços caíram em cima de sua casa na última quarta-feira (10). Outras quatro vítimas foram registradas no Condado de Gadsden, a oeste de Tallahassee, na Flórida.

Na Virgínia, ao menos 4 pessoas morreram afogadas. Um bombeiro também faleceu durante as operações de resgate no estado.

“Acredito que a contagem de fatalidades irá aumentar hoje e amanhã”, disse Brock Long, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências, à emissora CNN. “Esperamos que não aumente dramaticamente, mas isto permanece uma possibilidade.”

O olho do Michael entrou em terra firme perto de Mexico Beach, a cerca de 30 km de Panama City, no início da tarde de quarta-feira (10) como um furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5), informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

No início desta sexta, Michael se afastava da Costa da Virgínia em direção ao Atlântico como um fenômeno pós-tropical, também segundo o NHC.

Destruição

Sua passagem provocou grande devastação em algumas cidades no noroeste da Flórida, como Mexico Beach, Panama City e a capital Tallahassee.

Fotos e vídeos mostravam cenas de guerra, com casas flutuando no meio de ruas inundadas, algumas totalmente destruídas após terem perdido o teto. Muitas ruas estão intransitáveis e há antenas, tetos, árvores e semáforos espalhados por todos os lados.

A tempestade também provocou inundações em partes da Carolina do Norte e da Virgínia, assim como fortes ventos também na Carolina do Sul.

As equipes de busca e resgate ainda percorrem comunidades destruídas a procura de vítimas do furacão. Ao menos 2.000 homens da Guarda Nacional da Flórida colaboram com as operações de busca e resgate.

Resposta das autoridades

“É uma devastação impensável”, disse Rick Scott, o governador republicano da Flórida. “Minha maior preocupação é, obviamente, a perda de vidas. Sei que várias pessoas ficaram feridas”.

O governador pediu para a população não sair de casa: “Há cabos elétricos no chão e árvores caídas por todos os lados”. Scott havia anunciado que o furacão seria a tempestade mais destrutiva a atingir o ‘panhandle’ da Flórida em um século”. O “panhandle” é como se conhece em inglês esta faixa de terra na costa do Golfo do México.

Ao informar o presidente Donald Trump na Casa Branca, o diretor da Agência Federal de Emergências (FEMA), Brock Long, disse que Michael foi o furacão mais intenso a afetar a região noroeste da Flórida desde 1851. Em declarações à Fox News nesta quinta-feira, o presidente prometeu que “a reconstrução será rápida”. Na quarta-feira, Trump disse que viajaria a Flórida “muito em breve”.

Ao menos 380.000 pessoas estão sem eletricidade na região noroeste do estado, de acordo com um boletim da agência de emergências da Flórida, SERT.

O general Terrence O’Shaughnessy, comandante do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, disse que a rapidez com que a tempestade se formou e cresceu pegou os moradores desprevenidos. “Começou como tempestade tropical, depois aumentou para categoria 1, depois 2 e quando menos esperávamos, era um furacão de categoria 4”, disse O’Shaughnessy.

Estima-se que 375.000 pessoas de mais de 20 condados receberam ordens de evacuação, obrigatória ou voluntária. A FEMA tem mais de 3.000 pessoas na região, enquanto o governador Scott informou que acionou 3.500 agentes da Guarda Nacional.

No ano passado, uma série de furacões catastróficos atingiu o Atlântico ocidental. Os mais violentos foram o Harvey no Texas, Irma no Caribe e Flórida, e Maria, que devastou o Caribe e deixou quase 3.000 mortos no território americano de Porto Rico. A temporada de furacões do Atlântico termina em 30 de novembro.

(Com AFP e Reuters)