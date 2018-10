Furacão Michael, o mais destruidor dos últimos 150 anos, atinge a Flórida

O furacão Michael alcançou os Estados Unidos nesta quarta-feira, 10, com ventos de 250 quilômetros por hora e prestes a atingir a categoria 5, a mais elevada em termos de poder de destruição e bem superior à do terrível Katrina, que arrasou Nova Orleans em 2005. Segundo o Centro Nacional de Furacões, Michael é o mais forte a passar pela Flórida nos últimos 150 anos.

A região de Panhandle, no Estado da Flórida, foi a primeira a sentir o impacto dessa tempestade tropical mortal. O furacão já deixou 192.000 residências e empresas sem energia elétrica. Mais de 300.000 pessoas atenderam ao chamado do governo estadual para que deixassem suas casas e estão agora abrigadas em albergues, segundo a Cruz Vermelha Americana. Mais 20.000 habitantes devem buscar abrigo nas próximas horas por causa das inundações e danos em suas casas.

“Estou morto de medo pelas pessoas que decidiram não fugir de suas casas. Esta tempestade é terrível”, afirmou o governador da Flórida, Rick Scott, pouco depois da chegada do furacão a Panhandle, pouco depois das 15 horas (horário de Brasília).

Em Panama City e na cidade de Apalachicola, as ruas estão inundadas, árvores foram derrubadas e os prédios são desafiados pelos ventos e pela chuva torrencial. Uma construção na praia de Panama City chegou a levantar-se no ar antes de colapsar. Sua cobertura metálica espatifou-se no estacionamento ao lado.

A imagem foi registrada por Marc Weinberg, meteorologista-chefe do WDRB em Louisville, Kentucky.

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 10, 2018

O jornal News Herald, em Panama City, informou que seus profissionais estão trabalhando sem internet e com energia de um gerador. “Os trovões estão sacudindo o prédio”, informou. Na estação de notícias WJHG/WECP, o repórter Tyler Allender relatou que seus colegas estavam se abrigando em um corredor no meio do prédio para fugir dos ventos.

Na escala Saffir-Simpson, o furacão Michael chegou à terra como um fenômeno de categoria 4, com ventos de até 250 quilômetros por hora. A categoria mais forte, de número 5, tem ventos a partir de 251 quilômetros por hora. Ciente desse aumento de poder de destruição, o governador Scott fez vários apelos à população da região de Panhandle para que deixasse o lugar, tomasse as precauções necessárias e buscasse abrigo em locais não atingidos pelo furacão.

Scott declarou estado de emergência na Flórida, que está recebendo fundos e apoio de agências federais. Cerca de 2.500 soldados da Guarda Nacional estão a postos na região de Panhandle para prestar socorro e atuar nas buscas e resgastes.

Os governos estaduais de Alabama e Georgia igualmente declararam emergência porque serão os próximos a ser atingidos pelo furacão Michael. A tempestade deve seguir em direção à costa sudeste americana e ingressar nos estados de Carolina do Sul e Carolina do Norte.

A Florida e a costa leste americana costumam ser atingidas pelas tempestades tropicais nesta época do ano, assim como o Caribe. Muitas delas se potencializam ao nível de furacões, quando os ventos têm velocidade superior a 11 quilômetros por hora. O último furacão a atingir os Estados Unidos foi o Florence, no fim de setembro, que chegou á Carolina do Norte com ventos de 144 quilômetros por hora- categoria 1. Deixou 42 mortos.

O Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) divulgou justamente hoje informação de que as perdas econômicas diretas provocadas por catástrofes naturais nos últimos vinte anos totalizaram 2,9 trilhões de dólares entre 1998 e 2017. Desse montante, 2,24 trilhões de dólares foram causados por desastres relacionados à mudança climática.

zoom_out_map 1 /15 Destroços trazidos pela tempestade caem em cima de carros na Panama City Beach, Flórida - 10/10/2018 (Gerald Herbert/AP)

zoom_out_map 2 /15 Estabelecimento comercial é inundado durante a passagem do furacão Michael, em Saint Marks, cidade localizada no estado americano da Flórida - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 3 /15 Ruas da cidade de Saint Marks, na Flórida, são vistas alagadas após a passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 4 /15 Tempestade causada pela passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 5 /15 Passagem do furacão Michael sobre o Golfo do México - 08/10/2018 (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA/Reuters)

zoom_out_map 6 /15 Foto divulgada pela NASA mostra o furacão Michael visto da Estação Espacial Internacional (ISS) - 10/10/2018 (NASA/AP)

zoom_out_map 7 /15 Uma mensagem de agradecimento às grandes ondas é vista em uma proteção de madeira nas portas de uma loja de surfe, em Panama City Beach, na Flórida, antes da chegada do furacão Michael - 10/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

zoom_out_map 8 /15 Um porto é visto submerso durante a chegada do furacão Michael na cidade de Carrabelle, na Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 9 /15 Nicholas Feder, marinheiro da Guarda Costeira Yankeetown e o bombeiro Richard Tzoumas-White, trabalham durante a preparação para a chegada do furacão Michael na Flórida - 08/10/2018 (Seaman Michael Clark/Guarda Costeira Americana/Reuters)

zoom_out_map 10 /15 Ondas batem contra a orla de Malecón, em Havana, Cuba, devido à maré alta causada pelo furacão Michael - 09/10/2018 (Ramon Espinosa/AP)

zoom_out_map 11 /15 Moradores colocam tapumes de madeira em janelas antes da chegada do furacão Michael, em Port St. Joe, no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 12 /15 Durante a chegada do furacão Michael na Flórida o rio St. Marks inunda e alaga regiões da cidade - 10/10/2018 (Brendan Farrington/AP)

zoom_out_map 13 /15 Tapumes de madeira e sacos de areia são colocados nas portas de estabelecimento comercial, antes da chegada do furacão Michael em Carrabelle, cidade localizada no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 14 /15 A imagem de satélite feita pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos mostra a dimensão do furacão Michael, no golfo do México - 09/10/2018 (NOAA/AP)

zoom_out_map 15/15 Homens colocam tapumes de madeira em estabelecimento comercial, antes da passagem do furacão Michael em Destin, cidade localizada no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

O aquecimento global, provocado pelo aumento e acúmulo de emissões de gás carbônico, causa o aumento da frequência e da gravidade de eventos climáticos extremos, como são os furacões e as inundações. Os Estados Unidos abandonaram o Acordo de Paris sobre Mudança Climática, que traz compromissos de redução das emissões, no ano passado.

(Com AP)