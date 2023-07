Chefe da Nasa propõe ampliação de parceria com Brasil contra desmatamento

Um dia depois de se encontrar em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o administrador da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, propôs ampliar a parceria de satélites entre Brasil e EUA com objetivo de combater o desmatamento da Floresta Amazônica.

Durante visita à sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos (SP), Bill Nelson ressaltou que, em janeiro, a Nasa terá um satélite que pode melhorar as imagens do que acontece debaixo da densa floresta. Nomeado de NISAR, o satélite vai ser lançado junto com a Índia.

“Ele poderá olhar através da cobertura florestal para vermos se alguém queimou a vegetação rasteira e isso acabaria matando as grandes árvores”, disse nesta terça-feira, junto da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Desde 1999, o Inpe lançou uma série de satélites em parceria com a China para monitoramento agrícola e ambiental. O Brasil depende destas imagens para conseguir vigiar a Amazônia, mas as nuvens costumam ser um grande obstáculo para conseguir imagens precisas e oportunas.

Na segunda-feira, Nelson foi recebido por Lula, junto da embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, para discutir iniciativas de cooperação espacial.

“Agradeci ao presidente por seu esforço contínuo para salvar a Floresta Amazônica”, disse ele a repórteres após a reunião.

Após a visita ao Brasil, o chefe da Nasa vai continuar sua viagem pela América do Sul e planeja visitar a Argentina, onde vai se reunir com o presidente argentino Alberto Fernández, e Colômbia.

