Charles III é formalmente proclamado rei da Inglaterra em cerimônia

Charles III foi formalmente proclamado rei da Inglaterra na manhã deste sábado, 10, em cerimônia realizada no Palácio de Saint James, em Londres, dois dias depois da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade e 70 de reinado.

Embora já ocupasse a posição desde o anúncio da morte de Elizabeth, no Castelo de Balmoral, na Escócia, a proclamação oficial se deu às 10h deste sábado no horário local (6h em Brasília), em evento transmitido pela televisão pela primeira vez na história, a pedido do rei.

A cerimônia deste sábado começou quando o Conselho de Adesão, grupo formado por deputados, prefeito de Londres, funcionários públicos, a primeira-ministra, Liz Truss, e lideranças religiosas e da Commonwealth, anunciou a morte da rainha Elizabeth II e proclamou Charles III como novo rei. Estavam presentes em Saint James autoridades como os ex-premiês Boris Johnson, Theresa May, David Cameron e Tony Blair.

“Deus salve o rei”, exclamou o secretário do Conselho, Richard Tilbrook, antes de passar a palavra ao novo monarca. Em seu primeiro discurso real, Charles III se disse “ciente da herança dos deveres e responsabilidades da soberania”. “O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, dedicação e devoção.”

“Eu sei o quão profundamente você, toda a nação, e acho que posso dizer que o mundo inteiro, simpatiza comigo pela perda irreparável que todos sofremos. É o maior consolo para mim saber a simpatia expressa por tantos para minha irmã e meus irmãos”, prosseguiu. Em seguida, o novo rei assinou um juramento e novos ritos foram realizados no exterior do palácio.

Este foi o início de uma série de protocolos e cerimônias oficiais, tanto no Reino Unido quanto países do Commonwealth, como Canadá, Austrália e Jamaica, que ainda incluirão o funeral da rainha e a coroação do novo rei, ambos sem data programada.