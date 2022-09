Cerca de 250.000 pessoas fizeram fila para ver caixão da rainha Elizabeth

A Secretaria da Cultura do Reino Unido revelou nesta terça-feira, 20, a dimensão das cerimônias fúnebres da rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro. De acordo com o órgão, cerca de 250.000 pessoas fizeram fila por até 17 horas para homenagear a monarca pessoalmente no Westminster Hall.

Os números foram revelados por Michelle Donelan, secretária de cultura do país, após o funeral de Estado da rainha na segunda-feira, 19.

Em entrevista à emissora Sky News, Donelan descreveu a fila para o Westminster Hall como “fenomenal”, e agradeceu à equipe de voluntários que trabalharam na organização dos eventos solenes.

“Foi um verdadeiro esforço de equipe para permitir que as pessoas tivessem aquele momento de despedida e quero prestar homenagem a todos os envolvidos”, disse a autoridade.

Quando questionada sobre o custo do funeral real aos cofres públicos, a secretária de cultura alegou que não poderia calcular valores, mas sugeriu que a população veria o investimento na cerimônia da rainha como “dinheiro bem gasto”.

“A solenidade reuniu milhares de pessoas, e acho que ninguém pode sugerir que nossa falecida monarca não mereceu essa despedida, dado o dever e o serviço altruísta que ela se comprometeu por mais de 70 anos”, conclui Donelan, acrescentando que seria “absolutamente absurdo” sugerir o contrário.

A monarca mais antiga do país foi enterrada no Castelo de Windsor na segunda-feira após um longo cortejo pelas pelas ruas de Londres e uma cerimônia na Abadia de Westminster, que contou com a presença de 2.000 pessoas. Entre a congregação no interior da igreja, estavam centenas de chefes de estado como o presidente Jair Bolsonaro, o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Antes do funeral de Estado, o caixão da monarca ficou exposto por quatro dias no Palácio de Westminster, local que milhares de pessoas vistaram para prestar suas últimas homenagens. O evento exigiu a maior operação de policiamento realizada pela polícia metropolitana de Londres.

A procissão foi transmitida por diversas emissoras de televisão e assistidas por milhões de pessoas em todo o mundo.