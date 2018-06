Candidato a deputado e quatro colaboradores são assassinados no México

Um candidato à deputado local do México e quatro membros de sua equipe foram assassinados com tiros na segunda-feira (25) quando se dirigiam a um comício em um povoado de Oaxaca, no sul do país.

Emigdio López Avendaño, de 50 anos, concorria pelo distrito que abrange as áreas de Ejutla de Crespo e Sola de Veja, no Estado de Oxaca, pelo partido Movimento de Regeneração Nacional (Morena), o mesmo do candidato à Presidência que atualmente se encontro na frente das pesquisas, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo a polícia, um grupo de homens armados em motos organizou uma emboscada contra o candidato e seus acompanhantes quando eles chegavam ao povoado de Ejutla de Crespo para realizar o comício. Além dos cinco mortos, o ataque deixou outras duas pessoas feridas.

O coordenador da campanha de Avendaño e outras pessoas que viajavam em um carro que ia atrás do veículo do candidato conseguiram escapar da emboscada e chegar ao povoado para chamar a polícia, que resgatou os feridos e os transportou para o hospital. O candidato e os quatro membros de sua equipe morreram no local.

López Obrador condenou o assassinato e enviou suas condolências à família do candidato por meio do Twitter.

Lamento el asesinato de Emigdio López Avendaño, candidato a diputado local en Ejutla, Oax. Así como el de Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz y Florencio Ramírez. Mi sentido pésame a familiares. Que autoridades actúen y castiguen a los responsables — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2018

Desde que teve início o processo eleitoral em setembro passado –e que se conclui em 1º de julho com o pleito que elege o novo presidente e outros 18.000 postos–, mais de 100 políticos e candidatos foram assassinados no país, de acordo com a empresa de consultoria Etellekt.