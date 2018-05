López Obrador lidera disputa pela presidência do México

O candidato de esquerda à Presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, e seu partido Morena ampliaram a liderança para a eleição de 1º de julho depois do segundo debate televisionado, mostrou uma pesquisa do jornal Reforma nesta quarta-feira (30).

A sondagem feita entre 24 e 27 de maio revelou que López Obrador, ex-prefeito da Cidade do México, tem agora 52% de apoio do eleitorado, quatro pontos percentuais a mais do que a anterior, do final de abril. Esta foi a primeira pesquisa de opinião desde o último debate dos candidatos, em 20 de maio.

López Obrador, que tenta a Presidência pela terceira vez, está capitalizando uma onda de revolta contra o partido governista causada pela violência crescente, por escândalos de corrupção e pelo crescimento econômico lento.

O levantamento apontou que o Morena (Movimento Nacional de Regeneração), partido fundado por ele depois de sua segunda candidatura presidencial, tem 42% das intenções de voto para a Câmara dos Deputados, seis pontos mais do que na pesquisa anterior.

O segundo colocado Ricardo Anaya, que comanda uma coalizão de direita e esquerda, perdeu quatro pontos e apareceu na pesquisa do Reforma com 26%. Na terceira posição está o candidato do PRI, o partido do governo, José Antonio Meade, cujo apoio cresceu dois pontos percentuais e chegou a 19%.

Para a pesquisa, foram entrevistados 1.200 eleitores em suas casas. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais.

(Com Reuters)