Caixões ficam pendurados após desabamento em cemitério na Itália

Um edifício de quatro andares de um cemitério de Nápoles, na Itália, desmoronou na segunda-feira 17, deixando caixões pendurados nas ruínas. O incidente é segundo desse tipo no mesmo lugar este ano, dando margem para críticas à má gestão dos cemitérios da cidade do sul italiano.

Coffins are visible following the collapsed coven on the hillside of Poggioreale cemetery in Naples, Italy. 📸 epa / ANSA / Ciro Fusco#Naples #cemetery #epaimages pic.twitter.com/bQ8sRIHsPH — european pressphoto agency (@epaphotos) October 19, 2022

Autoridades fecharam o cemitério de Poggioreale, o maior e mais antigo de Nápoles, para investigações. Pelo menos uma dúzia de caixões ficaram expostos após o colapso do edifício de mármore, chamado Ressurreição, que abrigava nichos funerários. Não havia visitantes no local no momento do desabamento.

Critics blame poor management of cemeteries in Italian city as collapse at Poggioreale cemetery exposes at least a dozen coffins, according to a report in The Guardian.#cemeteries #sustainability https://t.co/ObMLDU02OE pic.twitter.com/m5LkXnVQMy — CCA of NSW (@CCA_of_NSW) October 19, 2022

Vincenzo Santagada, responsável pelos cemitérios da cidade, afirmou que o desabamento ocorreu após um estrondo e uma densa nuvem de poeira.

“Como administração, estamos cuidando de todas as formalidades necessárias”, informou Santagada ao jornal britânico The Guardian.

Políticos da Campânia, região ao redor de Nápoles, dizem que os cemitérios da cidade não são cuidados há anos.

“Esta é uma situação crítica e inaceitável. Por muitos anos, os cemitérios em Nápoles foram mal administrados e deixados à própria sorte, sendo vítimas de vigaristas e aproveitadores”, argumentou, nas redes sociais, Francesco Emilio Borelli, conselheiro regional do partido italiano Europa Verde.

Em janeiro, cerca de 300 nichos funerários foram destruídos no colapso de um prédio em outra área do Poggioreale.

Em fevereiro do ano passado, 200 caixões caíram no mar na cidade costeira de Camogli, no norte da Itália, depois que partes de um cemitério desabou em um deslizamento de terra, que também destruiu duas capelas.

ITALY- CEMETERY COLLAPSE SENDS COFFINS INTO SEA- VO WED0060- Part of a cemetery atop a cliff in Camogli collapsed into the sea Monday, sending 200 coffins tumbling toward the Mediterranean 230 feet below. Some ended up in the water. About 20 coffins have been recovered so far. pic.twitter.com/TR3rXGcWqB — CBS Newspath (@cbsnewspath) February 24, 2021