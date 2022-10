Fã de Mussolini é eleito líder do Senado na Itália

Um político do partido italiano Irmãos da Itália que coleciona suvenires fascistas foi eleito presidente da câmara alta do parlamento da Itália, no primeiro passo para a formação do governo mais direitista do país desde a Segunda Guerra Mundial.

Ignazio La Russa, ex-ministro da Defesa cujo pai foi secretário do partido fascista de Benito Mussolini, co-fundou Irmãos da Itália ao lado da líder Giorgia Meloni, que está prestes a se tornar primeira-ministra de um governo com a coalizão de extrema-direita que inclui as legendas Liga, de Matteo Salvini, e Força Itália, de Silvio Berlusconi.

A votação para a eleição de um presidente da Câmara, que pode ir para Riccardo Molinari, do Liga, entrará em segundo turno na tarde desta quinta-feira.

O novo parlamento foi aberto por Liliana Segre, uma sobrevivente do Holocausto de 92 anos e senadora vitalícia que, em um discurso aplaudido de pé, lembrou os parlamentares do 100º aniversário da Marcha de Mussolini sobre Roma no final deste mês.

“É impossível para mim não sentir uma espécie de vertigem ao lembrar que a mesma menininha que, num dia como este de 1938, desconsolada e perdida, foi obrigada por leis racistas a deixar sua mesa vazia na escola primária, agora está, por uma estranha reviravolta do destino, na mesa mais prestigiosa do Senado”, disse Segre, que passou a se manifestar contra a discriminação e o ódio.

Assim como Meloni, Ignazio La Russa, cujo nome do meio é Benito, iniciou sua carreira política na ala juvenil do Movimento Social Italiano, partido fundado em 1946 por admiradores de Mussolini.

Nos últimos dias, surgiu um vídeo dele exibindo relíquias fascistas, incluindo fotos, medalhas e uma estátua do ditador italiano, em exibição em sua casa. O clipe foi filmado em 2018. “Tem até um símbolo comunista, mas colocamos embaixo dos pés [da estátua de Mussolini]”, diz La Russa no vídeo.

Meloni tentou distanciar o Irmãos da Itália de suas raízes neofascistas, publicando um vídeo em agosto dizendo que o partido havia “entregue o fascismo à história” décadas atrás. Em vez disso, ela apresenta o partido como um defensor conservador do patriotismo e afirmou no ano passado que não havia “fascistas nostálgicos, racistas ou antissemitas no DNA dos Irmãos da Itália”.

Em setembro, o irmão de La Russa, Romano, conselheiro dos Irmãos da Itália na região da Lombardia, foi filmado fazendo uma saudação fascista em um funeral de um militante de extrema-direita.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, iniciará consultas formais com os partidos políticos em 19 ou 20 de outubro, com a expectativa de que Meloni receba o mandato para formar um novo governo alguns dias depois. A aliança está atualmente trabalhando em sua lista de gabinete e um governo liderado por Meloni deve tomar posse até o final do mês

