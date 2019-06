Brasileiro é eleito prefeito em pequena cidade na Itália

O mineiro Luca Borgna, de 31 anos, concorreu e venceu as eleições municipais em 26 de maio na pequena cidade de Albaretto della Torre, que tem cerca de 250 habitantes, na região do Piemonte, no norte da Itália. Nascido na cidade de Teófilo Otoni (MG), Borgna foi adotado com apenas dois meses de vida por uma família italiana.

Borgna foi candidato em uma lista cívica de posição política neutra. Quase por unanimidade, o brasileiro recebeu 142 de 157 votos totais – nove foram nulos, e dois, brancos. A candidatura fora apoiada pelo ex-prefeito, Ivan Borgna. Os dois políticos, porém, não têm relação de parentesco. O nome Borgna é comum no pequeno município.

Luca não é marinheiro de primeira viagem. Já atuou como conselheiro e assessor público e é formado em Enologia, área especializada na produção e conservação do vinho.

Como bandeira de sua gestão, o mineiro promete investir em obras de infraestrutura, sendo o acesso à internet uma delas.