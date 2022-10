Boris Johnson vai concorrer para substituir Truss como premiê, diz jornal

O jornal britânico The Times reportou nesta quinta-feira, 20, que Boris Johnson vai participar da disputa interna entre os membros do Partido Conservador para decidir quem substituirá a primeira-ministra Liz Truss. Ela renunciou ao cargo apenas 45 dias após a posse, tornando-se a premiê com mandato mais breve da história do Reino Unido.

“O ex-primeiro-ministro [Boris Johnson] está supostamente fazendo sondagens, mas acredita-se que seja uma questão de interesse nacional”, disse o Times.

EXCLUSIVE: I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr — Steven Swinford (@Steven_Swinford) October 20, 2022

O próprio Johnson renunciou ao cargo no dia 7 de julho deste ano, após uma onda de renúncias em seu gabinete, em que pelo menos 50 membros do governo deixaram cargos em protesto contra sua liderança.

Há menos de três anos, Johnson obteve uma vitória esmagadora contra o Partido Trabalhista, de oposição, em uma eleição geral, mas seu governo foi povoado por polêmicas e controvérsias – incluindo uma multa por violar suas próprias leis de lockdown contra a Covid-19.

Ele ainda não se expressou publicamente sobre a possibilidade de voltar a Downing Street. Atualmente, está de férias no Caribe.

Além do controverso ex-premiê, também foi levantado o nome do ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, candidato que chegou mais perto de conquistar o cargo última corrida pela liderança conservadora. Parlamentares e assessores que defenderam Sunak na última votação (contra Truss) estão dizendo que agora estão prontos para apoiá-lo novamente.

Segundo a BBC, seus aliados sentem que seu argumento sobre as falhas no plano econômico de Truss foi “provado” pela reação do mercado, e que isso pode funcionar a seu favor se ele optar por concorrer.

Já o atual ministro das Finanças, Jeremy Hunt, foi rápido em se retirar da corrida – o que alguns dizem que poderia reforçar uma chapa de Sunak.

Penny Mordaunt, que, após o anúncio de renúncia de Truss, disse que “manteria a calma e seguiria em frente”, ficou em terceiro lugar na última votação, atrás de Truss e Sunak. Ela é uma provável candidata à liderança, embora ainda não tenha dito isso oficialmente.

Outros nomes na roda são o ministro de Defesa, Ben Wallace, o ministro de Comércio Internacional, Kemi Badenoch, o ministro de Relações Exteriores, James Cleverly, e a ex-ministra do Interior Suella Braverman, que se demitiu um dia antes da renúncia de Truss, em protesto contra o seu governo.