Bombeiros de Londres enfrentam dia mais caótico desde a 2ª Guerra Mundial Onda de calor provocou recorde de solicitações para bombeiros da capital do Reino Unido; Mais de 41 propriedades foram destruídas pelas chamas

O corpo de bombeiros de Londres (LFB) afirmou ter enfrentado seu dia mais movimentado desde a Segunda Guerra Mundial na terça-feira, 19. A brigada precisou lidar com uma grande quantidade de focos de incêndio provocados pela onda de calor que assola a Europa.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que o corpo de bombeiros recebeu mais de 2.600 ligações na terça-feira, número muito acima da média de 500 ligações recebidas nos dias mais atribulados. Em entrevista à rádio BBC, Khan informou que ocorreram mais de doze incêndios ao mesmo tempo nos arredores da capital.

“Olha, é indiscutível agora que o clima que enfrentamos em nossa cidade e em nosso país nos últimos dias é uma consequência direta das mudanças climáticas”, disse o prefeito.

A capital foi uma das 15 áreas ao redor do Reino Unido a declarar um grande incidente. Em Wennington, leste de Londres, 100 bombeiros combateram um incêndio que destruiu várias casas. No total, 41 propriedades foram destruídas na região, incluindo casas, escolas e igrejas informaram autoridades.

Mais de 15 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas na capital no dia mais quente do ano, quando as temperaturas chegaram a 40,3C (104,5F) em Coningsby, Lincolnshire. Dois agentes do brigada foram internados e um bombeiro no local descreveu o local como “inferno absoluto”.

“As condições em que nossos bombeiros estavam operando eram sem precedentes, precisando arrastar uma quantidade significativa de mangueira pelos campos, garantindo que estávamos resgatando pessoas onde precisávamos”, disse o comissário da brigada, Jonathan Smith.

Autoridades locais recomendaram que os londrinos evitem fazer churrascos e tomem cuidado com garrafas em áreas públicas, onde a grama permanece seca. A justificativa é de que a interação dos raios de Sol com o vidro pode criar calor e causar um incêndio.

Dezenas de trens foram cancelados ou atrasados em toda a Inglaterra na manhã desta quarta-feira, 20, por causa de problemas causados pelo calor extremo a fios aéreos, trilhos e sistemas de sinalização.

As temperaturas caíram drasticamente hoje, e o serviço de meteorologia nacional emitiu um alerta amarelo para chuvas fortes e trovoadas que podem causar inundações no leste e sudeste da Inglaterra nesta tarde.

Apesar da queda das temperaturas, o clima continua afetando o transporte e a Network Rail, órgão que administra as redes ferroviárias, aconselhou os passageiros a viajar apenas se necessário – sem trens diretos entre Londres e a Escócia.