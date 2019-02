Bolsonaro é escolhido a pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil-EUA

O presidente Jair Bolsonaro foi escolhido como a “pessoa do ano” pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e deve receber uma homenagem em Nova York, cidade onde a entidade está sediada, no dia 14 de maio – quando possivelmente o presidente brasileiro estará nos Estados Unidos, para visitar Donald Trump. A informação foi divulgada nesta segunda-feira 11.

De acordo com a organização, a escolha do presidente brasileiro é um “reconhecimento de sua intenção fortemente declarada de fomentar laços comerciais e diplomáticos mais próximos entre Brasil e Estados Unidos e seu firme comprometimento em construir uma parceria forte e duradoura entre as duas nações.

O atual ministro da Justiça, Sergio Moro, foi escolhido para a homenagem no ano passado, quando ainda era o juiz responsável pela Operação Lava Jato. Em 2017, o então prefeito de São Paulo e hoje governador paulista, João Doria (PSDB), recebeu o prêmio. Ambos foram à premiação.

A premiação é concedida há 49 anos, sempre homenageando um líder brasileiro e um americano reconhecidos por esforços na aproximação dos dois países. Ainda não está confirmado quem será o americano homenageado em 2019.

(Com Estadão Conteúdo)