Bloomberg preenche inscrição para pré-candidatura à presidência dos EUA

O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, preencheu sua inscrição para ser pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata nesta quinta-feira, 21. Um porta-voz do magnata, contudo, afirmou à imprensa local esse foi apenas um procedimento formal e que nenhuma decisão definitiva sobre a candidatura foi tomada.

A inscrição na corrida permite que Bloomberg comece a arrecadar dinheiro para sua campanha com doações de eleitores e empresários. “Isso não é um anúncio e nem um indicativo de uma decisão”, afirmou um representante do bilionário.

No início de novembro, um porta-voz do magnata anunciou que Bloomberg tinha intenções de concorrer, pois estava preocupado com os rumos da corrida. Segundo Howard Wolfson, o ex-prefeito está cético quanto às chances de qualquer um dos atuais candidatos democratas derrotar o presidente Donald Trump nas eleições gerais do próximo ano, pois considera Joe Biden muito moderado e Bernie Sanders e Elizabeth Warren muito radicais.

Apesar de não ter anunciado formalmente sua entrada na disputa, seus assessores já haviam preenchido, no limite do prazo, os documentos necessários para Bloomberg concorrer nas primárias dos Estados do Alabama e Arkansas, em março.