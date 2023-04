Bebê ‘invade’ Casa Branca e é resgatado por Serviço Secreto

Um bebê curioso foi resgatado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos depois de “invadir” a Casa Branca nesta terça-feira 18. A criança teria conseguido se esgueirar pelas grades que cercam a residência presidencial.

O caso aconteceu no gramado norte da sede do Executivo americano, e os policiais foram acionados instantaneamente. Depois disso, os agentes de segurança levaram o pequeno invasor de volta para seus pais, que estavam na vizinha Avenida Pensilvânia.

“Os sistemas de segurança da Casa Branca foram instantaneamente acionaram os agentes do Serviço Secreto. A criança e os pais se reuniram rapidamente”, disse Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto, em um comunicado, depois de relatar que os policiais “encontraram um jovem visitante curioso”.

O acesso ao complexo foi brevemente restrito enquanto os oficiais supervisionavam a reunificação do bebê com os pais. De acordo com sua agenda pública, o presidente americano, Joe Biden, estava dentro da residência no momento da “invasão” – por isso, a família da criança foi questionada brevemente antes de ser liberada.

A cerca em torno da Casa Branca tem 3,9 metros de altura e custou US$ 64 milhões (aproximadamente R$ 322 milhões). Ela tem quase o dobro do tamanho de sua altura anterior, que foi aumentada durante um projeto de construção recente para aumentar a segurança do edifício. Apesar de ser mais alta, as lacunas entre os postes também são mais largas, com uma distância de 12,7 centímetros.

Em 2014, outra criança, carinhosamente apelidada de “bebê da cerca”, também entrou no terreno da Casa Branca. “Nós íamos esperar até que ele aprendesse a falar para interrogá-lo, mas em vez disso ele teve um passe livre e foi enviado para seus pais”, brincou um porta-voz do Serviço Secreto na época, de acordo com o jornal americano USA Today.