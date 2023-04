Lula condena violação da integridade territorial da Ucrânia após polêmicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 18, que condena a “violação da integridade territorial” da Ucrânia e que defende uma solução “política e negociada” para a guerra.

Suas declarações ocorreram durante um almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, que visitou o Brasil nesta terça-feira. A Romênia faz fronteira com a Rússia, país que invadiu a Ucrânia no ano passado e deu início à guerra.

+ Rússia diz que proposta de Lula para Ucrânia ‘considera seus interesses’

“Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei [com Iohannis] da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu”, disse.

Brasil e Romênia estão completando 95 anos de relações diplomáticas. Para marcar esse momento, eu e o presidente @KlausIohannis discutimos um caminho para promover a revitalização de nossas relações comerciais, com aumento do fluxo de investimentos 🇧🇷🇹🇩 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/WeOkBctiH6 — Lula (@LulaOficial) April 18, 2023

+ Ucrânia volta a convidar Lula a Kiev para saber ‘causas reais’ da guerra

O reajuste de tom do petista veio um dia depois que os Estados Unidos emitiram críticas à política externa brasileira. A Casa Branca afirmou que a postura do Brasil perante a guerra na Ucrânia é “profundamente problemática” e que Lula repete propaganda russa “sem se ater aos fatos”.

O alerta americano, por sua vez, ocorreu logo após a viagem oficial de Lula à China e aos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente disse que os Estados Unidos e a Europa só fazem “prolongar a guerra” ao fornecer armas para o exército ucraniano.

Já nesta terça-feira, ao comentar a guerra, Lula disse que reforçou ao presidente romeno a preocupação com as consequências globais do conflito na produção de alimentos e de energia, em especial nas regiões mais pobres do mundo.