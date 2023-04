Lula diz que EUA e Europa prolongam guerra na Ucrânia e quer criar grupo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã deste domingo (16) em Abu Dhabi que os Estados Unidos e a Europa são responsáveis por prolongar a guerra na Ucrânia.

O chefe do Planalto defendeu a criação de uma espécie de “G20 pela paz”: “A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz, o [presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade desta guerra”.

Em entrevista coletiva no fim da viagem aos Emirados árabes Unidos, Lula disse: “Ontem conversei com o xeique [dos Emirados, Mohammed ben Zayed al Nahyan] sobre a guerra. Falei com o [líder chinês] Xi Jinping sobre paz. E acho que estamos encontrando um grupo de pessoas que prefere falar sobre paz do que guerra. Acho que teremos sucesso”.

O presidente também voltou a acusar a Ucrânia, que foi atacada e invadida pela Rússia, de ter participação no início do conflito. “A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”, disse.

Negociação pela paz

O presidente voltou a defender a negociação da paz entre Rússia e Ucrânia com a reunião de países neutros. “A decisão da guerra foi tomada por dois países. E agora o que estamos tentando construir é um grupo de países que não tem envolvimento com a guerra, que não quer a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Mas também temos que ter em conta que é preciso conversar com os Estados Unidos e com a União Europeia”, afirmou. Lula disse ainda que pretende envolver países da América Latina.

Com Agência Brasil